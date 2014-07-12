Devlet 1 kg bonzaiyi sahibiyle yakalatana 60 bin lira ödeyecek

Bonzai artık uyuşturucu statüsünde ve onun hammaddesi bitki de uyuşturucu muamelesi görecek. 1 kilogram bonzaiyi sahibiyle yakalatan kişi 60 bin lira, sahipsiz yakalatan kişi 12 bin lira ikramiye alacak.

Radikal’de yer alan habere göre, son günlerin tartışma yaratan konularından Bonzai ile mücadelede teşvik sistemi geliyor. Uzun süre ‘ bitkisel ’ bir ürün olarak satıldığı için Bonzai uyuşturucu maddeler sınıfına girmiyordu. Hatta internetlerden satışı sürüyordu. Bonzai artık uyuşturucu statüsünde ve onun hammaddesi bitki de uyuşturucu muamelesi görecek.

Bu çerçevede Bakanlar Kurulu ’nun hazırladığı ve uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında ödenecek ikramiyelere ilişkin düzenleme bugün yürürlüğe girdi.

İçişleri Bakanlığının 27/2/2014 tarihli ve 581 sayılı yazısı üzerine, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesine göre, yakalanan uyuşturucunun kilogramı için ‘sahipli’ veya ‘sahipsiz’ olmasına göre farklı ikramiye tarifeleri uygulanacak.

Yeni ikramiye tarifeleri şöyle:

Buna göre; 1 kilogram eroin yakalatan kişi, eğer eroini sahibiyle birlikte ihbar etmişse en az 60 bin lira ikramiye alacak. Sahipsiz ise 12 bin lira alabilecek. Kokainde ikramiye rakamları ‘sahipli’ ve ‘sahipsiz’ olmak üzere 180 bin ile 36 bin lira; baz morfinde 36 bin ile 7 bin 200 lira; toz esrarda 15 bin ile 3 bin lira, bonzaide ise 60 bin ile 12 bin lira olarak uygulanacak.