Devlerin zirve kapışması

Turkcell Süper Lig'de ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray bugün saat 20.00'de Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecekler. Derbi maçta lider Fenerbahçe zirvedeki yerini korumayı, Galatasaray ise hem liderliği ele geçirmeyi hem de Kadıköy'deki 9 yıllık mağlubiyet serisini sonlandırmayı hedefliyor.



Turkcell Süper Lig'de 10. hafta dev bir maça sahne oluyor. 24 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunan ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.



Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki dev maç saat 20.00'de başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Bünyamin Gezer yönetecek.



Fenerbahçe cephesi



UEFA Avrupa Ligi'nde Steaua Bükreş'i deplasmanda yenerek, derbi maç öncesi moral bulan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray karşısında kendi saha ve seyircisi önünde galibiyet almayı hedefliyor.



Geçen hafta Gaziantepspor'a yenilerek, bu sezon ligde ilk kez puan kaybeden sarı-lacivertliler, derbi maçı kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.



Fenerbahçe'de sakatlıkları düzelen ve takımla çalışmalara başlayan Alex ve Güiza'nın derbi maçta oynaması bekleniyor. Hafif sakatlığı bulunan Kazım'ın da Galatasaray karşısında oynayabileceği bildirildi. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu ile Lugano, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle son antrenmanı tamamlayamadılar.



Sarı-lacivertlilerde derbi maç öncesi 3'er sarı kartı bulunan Alex, Güiza, Cristian ve Gökhan sarı kart sınırında bulunuyor.



Galatasaray cephesi



UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde Dinamo Bükreş'i farklı yenen Galatasaray ise ezeli rakibi ile yapacağı karşılaşmayı da kazanarak, deplasmandaki 9 yıllık galibiyet hasretine son vermek istiyor.



Kadiköy'de alacağı galibiyetle liderlik koltuğuna da oturmanın planlarını yapan sarı-kırmızılıların, sakatlığı süren Emre Aşık dışında eksiği yok.



Sarı-kırmızılılarda 3'er sarı kartı bulunan Keita, Mustafa ve Baros, sarı kart cezası sınırında bulunuyor.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan, Lugano, Önder (Bilica), Roberto Carlos (Vederson), Kazım, Cristian, Emre, Dos Santos, Alex, Güiza.



Galatasaray: Leo Franco, Sabri, Servet, Gökhan, Hakan Balta, Mustafa, Ayhan, Keita, Arda, Kewell (Elano), Baros.