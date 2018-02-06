Devlerin listesindeki milli futbolcudan flaş imza

Süper Lig'in büyük takımları tarafından izlenen ve birçok kulübün listesinde bulunan Milli futbolcu Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.



Kariyerini Bundesliga 2'de sürdüren Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf serüvenine devam etme kararı aldı.



Alman ekibi yaptığı açıklamayla sezon sonunda sözleşmesi bitecek savunma oyuncusunun 2019 yazına kadar kulüpte kalağını duyurdu. A Milli Takım formasını 8 kez giyen Kaan Ayhan, bu sezon Bundesliga 2'de 19 maça çıkarken 2 asist yaptı.