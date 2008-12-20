Devler'in kapışması...

DERBİ ÖZEL HABERLERİ

Turkcell Süper Lig'de 2008 yılının son derbisinde ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, bugün karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.Ligde 15'er maç sonrası Galatasaray'ın 30, Beşiktaş'ın ise 28 puanı bulunuyor. Ev sahibi Galatasaray, bu sezon 7 maçta sadece 1 kez berabere kalıp, kalan 6 maçını kazandığı Ali Sami Yen Stadı'nda yine galip gelerek, zirvede avantaj yakalamak amacında.Bu sezon 7 dış saha maçından sadece 2'sini kazanabilen konuk Beşiktaş ise deplasmandaki derbiden galibiyetle ayrılarak, zirveden kopmamak istiyor.Profesyonelliğe Aday Futbolcular (PAF) Ligi'nde yapılan derbi maçta Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan maça iyi başlayan Galatasaraylı futbolcular 14. dakikada Sinan Osmanoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.İkinci yarıda mücadeleyi dengeleyen Beşiktaş 75. dakikada Ali Kuçik'in golüyle skoru 1-1'lik eşitliğe getirdi.Maçın 90. dakikasında Galatasaray'dan Fatih Erdem ile Onur Arıkan, Beşiktaş'tan da Ali Kuçik kırmızı kart gördü. Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü'nün bazı yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra (A) takım futbolcusu Arda da izledi.Galatasaray'da sakatlıkları süren Kewell, Emre Güngör, Hasan Şaş, Serkan Çalık, Uğur, Alparslan ve Orkun, derbi maçta forma giyemeyecek.Sarı-kırmızılı ekipte 3 sarı kartı bulunan Meira, derbide de kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.Beşiktaş'ta ise cezalı Sivok ve İbrahim Üzülmez ile sakatlıkları bulunan Serdar Kurtuluş ve Aydın, derbide oynayamayacak.Siyah-beyazlılarda sezon başından bu yana 3'er sarı kartları bulunan Rüştü, Cisse, İbrahim Toraman, Nobre ve Serdar Özkan, derbide de kart görmeleri durumunda cezalı olacak.Galatasaray: De Sanctis, Sabri, Servet, Meira, Hakan, Barış, Ayhan, Mehmet Topal, Arda, Lincoln, BarosBeşiktaş: Rüştü, Ali Tandoğan, Zapotocny, Gökhan, Ekrem, Holosko, Cisse, İbrahim Toraman, Tello, Delgado, NobreGalatasaray ile Beşiktaş takımları arasında yarın yapılacak 2008'in son derbisi, aynı zamanda Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'i ''başkan'' sıfatlarıyla ilk kez karşı karşıya getirecek.Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş takımları arasında yarın yapılan 2008'in son derbisi öncesinde, ezeli rakiplerin son yıllardaki maçları, Galatasaray-Fenerbahçe rekabetine oranla kart açısından daha sakin geçiyor.Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi her iki takım da golcü oyuncularına güveniyor. Galatasaray bu sezon attığı 34 golün 22'sini, Lincoln-Baros-Arda üçlüsünden bulurken, Beşiktaş'ın 25 golünün 19'unun altında ise Nobre, Holosko, Bobo ve Delgado'nun imzası var.Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Aralık Pazar günü Ali Sami Yen Stadı'nda yapılacak derbi maçı, golcülerin mücadelesine sahne olacak.Galatasaray'da Baros, Lincoln ve Arda, Beşiktaş'ta ise Nobre, Bobo, Delgado ve Holosko şu ana kadar yapılan maçlarda takımlarının skorer oyuncuları olarak derbi öncesi ön plana çıktılar.Ligde özellikle yıldız oyuncularının performansını arttırmasıyla iyi sonuçlar almaya başlayan Galatasaray'da, Baros'un yanı sıra derbi maçında görev alacak durumda bulunan Lincoln ve Arda da attıkları gollerle takımlarının ligin en golcüsü olmasını sağladılar.Sarı-kırmızılı takım, ligde 15 maçta toplam 34 gol atarken, bu üç futbolcu bu gollerin 22'sine imza attı. Lincoln, Baros ve Arda böylece takımlarının attığı gollerin yüzde 64,7'sini atmış oldu.Golcü oyunculardan Baros 11 golle ligin ve takımın en golcü oyuncularından biri olurken, bu sezon çok başarılı bir performans sergileyen Brezilyalı Lincoln ise 7 gole imza attı. Galatasaray'ın genç yıldızı Arda Turan da attığı 4 golle Beşiktaş derbisinin bir diğer kozu olduğunu gösterdi.Galatasaray'ın Baros ve Lincoln'den sonra en golcü oyuncusu olan Avustralyalı Harry Kewell ise siyah-beyazlı takım ile yapılacak derbi karşılaşmasında forma giyemeyecek.Sarı-kırmızılı takım, görev aldığı maçlarda 6 gol atan, ancak ülkesinde fıtık ameliyatı olan Kewell'dan Beşiktaş maçında yararlanamayacak.Derbi maçında Galatasaray'ın rakibi olan Beşiktaş da zorlu maçta skorer oyuncularına güveniyor.Siyah-beyazlı takımda Nobre gibi Bobo, Holosko ve Delgado şu ana dek attıkları gollerle takımlarını sırtlamasını bildiler.Nobre attığı 7 golle ön plana çıkarken, diğer golcüler Bobo, Holosko ve Delgado ise 4'er gol kaydettiler.