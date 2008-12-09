Devler'in kader maçı

Grup Maçlar A Chelsea 21:45 CFR Cluj A Roma 21:45 Bordeaux B Panathinaikos 21:45 Anorthosis B Werder Bremen 21:45 Inter C Basel 21:45 Sporting C Barcelona 21:45 Shakhtar D PSV 21:45 Liverpool D Marsilya 21:45 Atletico Madrid Çarşamba E M. United 21:45 AaB E Celtic 21:45 Villarreal F S.Bükreş 21:45 Fiorentina F Lyon 21:45 Bayern Münih G Porto 21:45 Arsenal G D.Kiev 21:45 Fenerbahçe H Juventus 21:45 BATE H R.Madrid 21:45 Zenit

Devler Ligi'nde gruplardaki son maçlar bugün 8 karşılaşmayla başlayacak.Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasının ardından ilk 2 sırada yer alan takımlar bir üst tura yükselirken, üçüncü sırada kalan ekipler yollarına UEFA Kupası'nda devam edecekler. Son sırada kalan takımlar ise, Avrupa macerasına son noktayı koyacak.B Grubu'nda son sıradaki Werder Bremen lider Inter'i sahasında ağırlarken, Anorthosis ise Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.A Grubu'nda Roma evinde Bordeaux ile karşılaşırken, ikinci sıradaki Chelsea de Romanya ekibi Cluj'la mücadele edecek.Devler Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ise, G Grubu'ndaki son maçında 10 Aralık Çarşamba günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla deplasmanda karşılaşacak.A Grubu'nda lider 9 puanla bulunan Roma, Fransız temsilcisi Bordeaux karşısında alacağı 1 puanla gruptan çıkmayı başarabilecek. UEFA'yı garantileyen Bordeaux ise kazandığı takdirde kupada son 16'ya kalacak. Roma'nın yıldızı Baptista Bordeaux maçını bu sezonun en önemli mücadelesi olarak nitelendiriyor. Roma'da bu maç öncesi sakat isimler Mirko Vucinic, David Pizarro, Alberto Aquilani, Max Tonetto. Bordeaux'da ise genç forvet Jussie'nin yanı sıra Pierre Ducasse, Henrique ve Henri Saivet sakatlar listesinde bulunan oyuncular.Ada temsilcisi Chelsea A Grubu'nda lider Roma'nın arkasında 8 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu sezon kupanın sürpriz takımlarından olan Cluj karşısında İngiliz ekibinin alacağı bir beraberlik son 16 için yeterli olacak. Grup liderliği için ise Chelsea kazanmak zorunda. Cluj'un ise UEFA şansı bulunmuyor. Chelsea'de Portekizli çalıştırıcı Luiz Felipe Scolari'nin bu maç öncesi başı yine sakat ve eksik futbolcularıyla dertte. Juliano Belletti, Ricardo Carvalho, Michael Essien, Joe Cole'nin sakatlıklarını yanı sıra Frank Lampard maç öncesi cezalı durumda.Gecenin prestij maçlarından biri ise İsviçre'de oynanacak. Barcelona ile birlikte gruptan çıkmayı garantileyen Sporting Lizbon için Basel maçının pek bir önemi yok. Aynı şekilde 1 puanla Avrupa macerasını sonlandıran Basel de bu maça formalite amacıyla çıkacak.B Grubu'nun bir diğer prestij maçı ise Camp Nou'da. Bu sezon oynadığı futbol ile herkesi kendine hayran bırakan ve farklı galibiyetlerine sürekli yenisini ekleyen Katalan devi hafta sonu Real Madrid ile oynayacağı derbi maç öncesi Shaktar Donetsk ile ısınacak. İspanyol çalıştırıcı Guardiola'nın Shaktar maçı için as takımdan 8 oyuncusunu dinlendirmesi bekleniyor. Konuk ekip Shaktar'da ise Rustam Khudzhamov, Igor Duljaj ve Olexandr Kucher'in sakatlıkları devam ediyor.Şampiyonlar Ligi'nde Salı gecesi oynanacak formalite maçlarındna birisi de Velodrome Stadyumu'nda Marsilya ile Atletico Madrid arasında oynanacak. Bu maçın Marsilya açısından formalite olduğu kesin fakat İspanyol temsilcisi Atletico Madrid grupta Liverpool ile liderlik mücadelesi veriyor. Atletico Madrid kazanarak, Liverpool'un PSV deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek. Atletico Madrid'de teknik direktör Javier Aguirre bu maç öncesi kadro açısından herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Takım tam kadro. Paulo Assuncao, Simao ve Johnny Heitinga gibi isimler ise kafileye dahil edilmedi.Liderlik savaşının yapıldığı D Grubu'nda Hollanda'da PSV Eindhoven ile karşılaşacak Ada temsilcisi Liverpool ise kazanarak, Atletico Madrid'in puan kaybı yaşamasını bekleyecek. PSV'de bu maç öncesi Ibrahim Afellay ve Jan Kromkamp sakat durumda. Liverpool'da ise süper yıldız Fernando Torres'in sakatlığı sürüyor. Dirk Kuyt'un hafif sakatlığı devam ediyor.Gecenin en kritik maçlarından biri ise Yunanistan'da gerçekleştirilecek. B Grubu'nda 6 puanla 3. sırada bulunan ve UEFA ile son 16 şansı devam eden kupanın sürpriz takımlarından Anorthosis Famagusta zorlu deplasmanına çıkacak. B Grubu'nda 4 puanla yer alan W.Bremen'in umudu ise bu maçta Panathinaikos'ın Famagusta'ya yenilmemesini beklemek k ve Inter'i Almanya'da mağlup etmek. Anorthosis Famagusta Yunanistan'da beraberlik alsa dahil UEFA'ya gidemeyebilir. Kazanması durumunda ise son 16'ya kalacak. Panathinaikos ise geceyi en az 1 puanla kapatırsa Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek.Kupanın en karışık gruplarından B Grubu'nun seyrini belirleyecek maçta ise Werder Bremen Almanya'da güçlü İtalyan temsilcisi Inter Milan ile oynayacak. Werder Bremen'in UEFA'ya kalabilmesi için kazanmaktan başka çaresi yok, üstelik kazanıp Panathinaikos'un Famagusta'ya yenilmemesini beklemek zorunda. Werder Bremen'de bu maç öncesi yine önemli eksikler var. Daniel Jensen, Martin Harnik, Petri Pasanen, ve Boubacar Sanogo sakat, takımın yıldızı Diego ise cezalı. Inter'de ise Christian Chivu, Patrick Vieira, Julio Cruz, ve Walter Samuel'in sakatlıkları sürüyor. Hafta sonu Lazio ile oynanan lig maçında mücadele edemeyen Adriano ve Mario Balotelli ise kadroya geri dönüyor.