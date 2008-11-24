Devlerin haftası!

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Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları bugün ve yarın akşam yapılacak.

24 Kasım 2008 02:00


Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları bugün ve yarınyapılacak. G Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, yarın Porto ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alberto Undiano Mallenco yönetecek. Mallenco'nun yardımcılığını Fermin Martinez Ibanez ve Roberto Alonso Fernandez yapacak. Karşılaşmanın döndüncü hakemi ise Jose Luis Paradas Romero.

G Grubu'nda ayrıca Arsenal, kendi sahasında yarın FC Dynamo Kyiv ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarın ve 26 Kasım Çarşamba günü yapılacak maçların programı ve puan durumları şöyle:

25 KASIM SALI
21.45 - Villarreal - Manchester United
21.45 - AaB - Celtic
21.45 - Bayern Münih - Steaua Bükreş
21.45 - Fiorentina - Olympique Lyon
21.45 - Fenerbahçe - Porto
21.45 - Arsenal - FC Dinamo Kiev
19.30 - Zenit - Juventus
21.45 - BATE - Real Madrid

26 KASIM ÇARŞAMBA
21.45 - Bordeaux - Chelsea
21.45 - CFR Cluj - Roma
21.45 - Inter - Panathinaikos
21.45 - Anorthosis - Werder Bremen
21.45 - FC Shakhtar Donetsk - Basel
21.45 - Sporting - Barcelona
21.45 - Atletico Madrid - PSV
21.45 - Liverpool - Marsilya

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