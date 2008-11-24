Devlerin haftası!



Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları bugün ve yarınyapılacak. G Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, yarın Porto ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alberto Undiano Mallenco yönetecek. Mallenco'nun yardımcılığını Fermin Martinez Ibanez ve Roberto Alonso Fernandez yapacak. Karşılaşmanın döndüncü hakemi ise Jose Luis Paradas Romero.



G Grubu'nda ayrıca Arsenal, kendi sahasında yarın FC Dynamo Kyiv ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarın ve 26 Kasım Çarşamba günü yapılacak maçların programı ve puan durumları şöyle:



25 KASIM SALI

21.45 - Villarreal - Manchester United

21.45 - AaB - Celtic

21.45 - Bayern Münih - Steaua Bükreş

21.45 - Fiorentina - Olympique Lyon

21.45 - Fenerbahçe - Porto

21.45 - Arsenal - FC Dinamo Kiev

19.30 - Zenit - Juventus

21.45 - BATE - Real Madrid



26 KASIM ÇARŞAMBA

21.45 - Bordeaux - Chelsea

21.45 - CFR Cluj - Roma

21.45 - Inter - Panathinaikos

21.45 - Anorthosis - Werder Bremen

21.45 - FC Shakhtar Donetsk - Basel

21.45 - Sporting - Barcelona

21.45 - Atletico Madrid - PSV

21.45 - Liverpool - Marsilya



