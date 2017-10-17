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Spor

Devlerin gözü yeni Ortega'da! .

Barselona-(DHA) U17 Dünya Şampiyonası'nda dikkatleri üzerine çeken İspanyol oyuncu Abel Ruiz Ortega devlerin radarına girdi

17 Ekim 2017 12:51

Barselona-(DHA) U17 Dünya Şampiyonası\'nda dikkatleri üzerine çeken İspanyol oyuncu Abel Ruiz Ortega devlerin radarına girdi.  Barcelona B takımında forma giyen Abel Ruiz, Hindistan\'da oynanan U17 Dünya Şampiyonası\'nda gösterdiği performansla ilgi topladı. 
SERBEST KALMA BEDELİ 3.5 MİLYON EURO
Turnuvaya scout gönderen Premier Lig ekipleri Manchester City, Chelsea ve Arsenal dikkatleri üzerine çeken Barcelona\'nın genç yıldızını takibe aldı. Barcelona B takımının potansiyeli en yüksek oyuncularından biri olarak görülen Abel Ruiz\'in Barça ile olan sözleşmesi 2019 Haziran\'da sona erecek. 2000 doğumlu yıldız adayının serbest kalma bedeli ise 3.5 milyon Euro. 
BARÇA AYNI HATAYA DÜŞMEK İSTEMİYOR
Barcelona, İtalyan ekibi Juventus\'un da radarında olan Abel Ruiz Ortega\'yı devlerin ilgisinden uzak tutmak istiyor. Ancak Arsenal ve Manchester City\'nin genç oyuncunun temsilcisiyle şimdiden temas kurduğu iddia edildi. Geçtiğimiz yaz önemli genç yeteneklerinden biri olan Eric Garcia\'yı Manchester City\'ye kaptıran Barça, Abel Ruiz\'de aynı hatayı tekrarlamak istemiyor.
29 MAÇ 18 GOL
2015\'ten bu yana 17 yaş altı İspanya takımında oynayan 1.82 cm boyundaki santrfor, 29 maçta 18 gol kaydetti. 
 

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