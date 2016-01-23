Devlerin düellosunda zafer Eczacıbaşı'nın

Ligin yenilgisiz lideri Vakıfbank, Eczacıbaşı deplasmanında ilk yenilgisi aldı: 3-1

Kadınlar 1.Ligi 13. Haftası'nda Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank takımları Eczacıbaşı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiler. Bu sezon Türkiye'de ve Avrupa'da yaptığı 17 maçı da kazanan VakıfBank'ın galibiyet serisi 18. karşılaşmada sona erdi. Ev sahibi Eczacıbaşı VitrA ise ligdeki 9. galibiyetini elde etti.

Derbinin galibi 25-22, 27-25, 15-25 ve 26-24 şeklinde biten setlerle ev sahibi Eczacıbaşı VitrA oldu.

Eurosport'taki habere göre, bu sonuçla ligde namağlup takım kalmadı.

Eczacıbaşı VitrA: 3 VakıfBank: 1

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu Ayazağa

Hakemler: Onur Hoşnut, Tayfun Şener

Eczacıbaşı VitrA: Büşra, Larson, Nilay, Calderon, Neslihan, Poljak, Hande, Gülden (L)

VakıfBank: Gözde, Kübra, Çağla, Melis, Seda, Lonneke, Naz, Kiberly, Rasic, Cansu, Gizem (L)

Setler: 25-22, 27-25, 15-25, 26-24

Süre: 28', 30', 22',30'