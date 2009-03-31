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Spor

Devlere büyük şok!

Samandıra Tesisleri ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri, Orman Bakanlığı'ndan gelen uyarı ile boşaltılma noktasına geldi.

31 Mart 2009 03:00


Fenerbahçe'nin Samandıra Tesisleri ile Beşiktaş'ın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri, Orman Bakanlığı'ndan gelen uyarı ile boşaltılma noktasına geldi.

Zaman Gazetesi'nin haberine göre; İki kulübün de Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'nden sportif alan yapmak üzere aldığı arazilerin halka açık olarak kullandırılmadığı için Beden Terbiyesi'ne geri verilmesi gündemde.

Müfettişlerin yaptığı inceleme sonucunda Orman Bakanlığı tarafından tahsis edilen bu araziler 3. şahıslara devredilmesine imkan tanımıyor. Yazılan raporda üç ay içinde iki tesisin de boşaltılarak Beden Terbiyesi'ne geri verilmesi isteniyor.

Halka açık alanlar olması gerekirken özel mülkiyet statüsünde kullanılan bu tesislerin prosedüre uygun hale getirilmesi isteniyor. Hatta Siyah-Beyazlı kulüp İnönü Stadı'ndaki atletizm pistini kaldırırken yapılan anlaşmada Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde halka açık bir atletizm pisti yapma taahhüdü bulunuyordu. Ancak Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nin açıldığı günden bu yana böyle bir koşu alanı yapılmadı. Beden Terbiyesi de Beşiktaş'a bu tesisin yerine Silivri'de yer tahsis ederek yapmasını istedi.

Prosedüre göre iki kulüp de tesislerinde genel maksatlı çalışma ve spor aktivitesi yaptırması gerekiyor. Ancak tesislerin yapıldığı günden bu yana herhangi bir spor organizasyonu gerçekleşmedi. Böyle olunca da araziler özel alan statüsüne girdi. Orman Bakanlığı arazileri Beden Terbiyesi'ne verirken 3. şahıslara devredilemez, maddesi çiğnenmiş oldu. Müfettişler de bu sorunu tespit ederek rapor hazırladı.

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