Devler'de sürpriz yok

Maçlar A Bordeaux 1

0 CFR Cluj A Chelsea 1

0 Roma B Inter 1

0 Anorthosis B Panathinaikos 2

2 Werder Bremen C Shakhtar 0

1 Sporting Lizbon C Basel 0

5 Barcelona D Atletico Madrid 1

1 Liverpool D PSV 2

0 Marsilya

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Avrupa'nın en büyük kupası Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası, bol gollü karşılaşmalara sahne oldu.21 Ekim Salı günü oynanan 8 karşılaşmada toplam 36 gol atılırken, 22 Ekim Çarşamba günü yapılan 8 maçtan da gol sesi çıktı.D Grubu'nda Atletico Madrid, sahasında İngiliz ekibi Liverpool'u ağırladı. İspanya La Liga'da aldığı mağlubiyetler nedeniyle zor günler geçiren Atletico Madird, seyircisi önünde üç puan için sahaya çıktı.Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Liverpool olurken, İngiliz ekibi 14. dakikada İrlandalı oyuncu Robbie Kean'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı aynı skorla sona erdi.İkinci yarıda rakip kalede önemli pozisyonlar yakalayan Atletico Madrid, 83. dakikada Portekizli yıldızı Simao'nun kaydettiği golle skora 1-1 eşitlik getirdi. Kalan dakikalarda iki takım rakip fileleri havalandırmayı başaramadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.A Grubu'nda geçtiğimiz yıl final oynayan Chelsea ise, sahasında Roma'yı 1-0'lık sonuçla mağlup etmeyi başardı. İngiliz ekibinin tek golü, 77. dakikada Terry'den geldi.