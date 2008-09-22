Devler yenişemedi: 1-1

Sezona kötü başlayan Manchester United baskılı başladığı maçta Rooney ve Ferdinand ile yararlanamadığı fırsatların ardından 18. dakikada Ji-Sung Park'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ilk yarıda Joe Cole ile net fırsatı harcayınca devre konuk ekibin üstünlüğü ile geçildi.İkinci yarıda daha baskılı görünen Chelsea'de teknik direktör Scolari oyuna Drogba ve Kalou gibi silahlarını alırken, Alex Ferguson da sakatlıktan yeni kurtulan yıldızı Ronaldo'yu sahaya sürerek cevap verdi.Chelsea, Joe Cole ve Anelka kaçırdığı gollerin ardından beraberlik sayısını Fildişili oyuncu Salomon Kalou ile kaydetti.Chelsea bu sonuçla liderliği Arsenal'e kaptırmasına rağmen, evindeki 84 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.Bu sezon dördüncü maçta ikinci beraberliğini alan Premier Lig'in son şampiyonu Manchester United ise Stamford Bridge'de 2002'den bu yana kazanamama şanssızlığını kıramadı.