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Spor

'Devler' sahne alıyor

Şampiyonlar Ligi 2008-2009 sezonunda grup mücadeleleri bugün oynanacak 8 maçla başlıyor.Temsilcimiz Fenerbahçe ise ilk sınavını çarşamba günü Porto deplasmanında verecek.

16 Eylül 2008 03:00

Şampiyonlar Ligi 2008-2009 sezonunda grup mücadeleleri bugün oynanacak 8 maçla başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ise ilk sınavını çarşamba günü Porto deplasmanında verecek.


Moskova'daki finalde Chelsea'yi yenen Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu olmuştu. 



Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde grup karşılaşmaları bugün başlayacak.

Devler Ligi'ne direkt olarak katılan ve ön eleme turlarından gelen toplam 32 takım katılacak. 4'er takımdan oluşan 8 grupta ilk hafta heyecanı bugün 8 maçla başlayacak. Grup mücadeleleri 9-10 Aralık tarihlerinde oynanacak son hafta maçlarıyla tamamlanacak ve ikinci tura yükselen 16 takım belli olacak. Final mücadelesi ise 22 Mayıs 2009 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da oynanacak.

Geçtiğimiz sezon Turkcell Süper Lig'i ikinci sırada bitirerek, turnuvaya 2. ön elemeden başlayan Fenerbahçe ise, tarihinde 6. kez Devler Ligi arenasında boy gösterecek. Geçtiğimiz yıl bu ligde çeyrek final oynayarak tarihi bir başarı elde eden sarı-lacivertliler, G Grubu'ndaki ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Porto takımı ile karşı karşıya gelecek.

İngiliz Fransız kapışması

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarından 8'i bugün oynanacak.

Geçtiğimiz yıl finalde Manchester United'a penaltı atışlarıyla boyun eğen Chelsea, yine iddialı başladığı yeni sezondaki ilk maçını Fransa'nın Bordeaux takımıyla yapacak.

Bu sezon kadrosuna Deco ve Bosingwa gibi önemli oyuncuları katan İngiliz kulübü, teknik direktörlüğe de Portekiz Milli Takımı'nın hocası Luis Felipe Scolari'yi getirmişti. Bugüne kadar 6 farklı ülkeden 16 takımı çalıştıran Brezilyalı teknik adam için Bordeaux maçı kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi deneyimi olacak.

12 maçtır kaybetmediği Stamford Bridge'de yeni sezona 3 puanla başlamak isteyen 'Maviler'de uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Essien dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Laurent Blanc'ın çalıştırdığı Bordeaux ise tarihinde 2. kez bu büyük organizasyonda mücadele edecek. Konuk ekipte zorlu maçta kart cezalısı olan savunma oyuncuları Mathieu Chalme ve Benoit Tremoulinas forma giyemeyecek.

İngiliz ve Fransız takımları arasındaki diğer mücadele ise Velodrome Stadı'nda oynanacak. Geçtiğimiz yıl da Beşiktaş'la aynı grupta yer alan Liverpool ve Marsilya, bu sezon da D Grubu'nda PSV Eindhoven ve Atletico Madrid'le birlikte mücadele edecekler.

Geçtiğimiz yıl bu statta rakibini 4-0 yenerek hem ilk maçta Anfield Road'da aldığı 1-0'lık yenilginin rövanşını hem de tur vizesi alan Liverpool'da Marsilya maçı öncesi kaptan Steven Gerrard'ın sakatlığının iyileşmesi teknik heyeti sevindirdi.

Premier Lig'de hafta sonu Manchester United'ı yenmenin moraliyle Marsilya karşısına çıkacak 'Kırmızılar'da, menajer Rafael Benitez'i düşündüren konu ise Mascherano ve Torres'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek olmaları...

Seyircisi önünde D Grubu'na 3 puanla başlamak isteyen Fransız temsilcisinde ise dizindeki sakatlığı geçen Hatem Ben Arfa Liverpool'a karşı oynayabilecek. 

PROGRAM

 

16 EYLÜL SALI

Grup      
A Chelsea 21:45 Bordeaux
A Roma 21:45 Cluj
B Panathinaikos 21:45 Inter
B Werder Bremen 21:45 Anorthosis
C Basel 21:45 Shakhtar Donetsk
C Barcelona 21:45 Sporting Lizbon
D PSV Eindhoven 21:45 Atletico Madrid
D Marsilya 21:45 Liverpool


17 EYLÜL ÇARŞAMBA

Grup   
E Manchester United 21:45 Villarreal
E Celtic 21:45 Aalborg
F Steaua Bükreş 21:45 Bayern Münih
F Lyon 21:45 Fiorentina
G Porto 21:45 Fenerbahçe
G Dinamo Kiev 21:45 Arsenal
H Juventus 21:45 Zenit
H Real Madrid 21:45 BATE Borisov

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