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Spor

Devler onun peşinde

Belçika Birinci Lig takımlarından Standart Liege'de oynayan Axel Witsel'i transfer etmek için İngiliz kulüpleri birbirleriyle yarışıyor.

14 Kasım 2008 02:00


Belçika Birinci Lig takımlarından Standart Liege'de oynayan Axel Witsel'i transfer etmek için İngiliz kulüpleri birbirleriyle yarışıyor.

Belçika basınında çıkan habere göre, Belçika Milli Takımı'nın da formasını giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Witsel, Manchester United, Chelsea, Arsenal ve Manchester City arasında transfer savaşına neden oldu.

Gazete haberinde, Manchester United'ın Witsel için 18.2 milyon avro ödemeye hazır olduğunu, Chelsea, Arsenal ve Manchester City'nin de bu fiyatı yukarı çekebileceğini yazdı.

Standart Liege Kulübü Başkanı Luciano D'Onofrio da gazeteye yaptığı açıklamada, Axel Witsel'in ucuza verilmeyeceğini, kendisine yurt dışından çok fazla talep olduğunu belirterek, futbolcunun fiyatının en azından 20 milyon avro olacağını söyledi.

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