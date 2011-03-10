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Spor

DEVLER MUHAMMED DEMİRCİ'Yİ PAYLAŞAMIYOR ANKARA (A.A)

10 Mart 2011 13:15

-DEVLER MUHAMMED DEMİRCİ'Yİ PAYLAŞAMIYOR ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - İngiltere'nin en köklü kulüplerinden Manchester United'ın, Beşiktaş'ın genç futbolcusu Muhammed Demirci'ye talip olduğu iddia edildi. İspanya basınında çıkan haberlerde, İngiliz ekibin, daha önce adı Barcelona ile anılan futbolcunun peşine düştüğü, bu iki büyük kulübün, Demirci'yi transfer etmek için büyük bir mücadele içine gireceği belirtildi. Haberlerde, Barcelona'nın futbolcu için halihazırda teklifte bulunduğu, ancak futbolcunun İngiltere'yi tercih edebilecek olmasının iki kulübü karşı karşıya getirdiği ifade edildi.

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