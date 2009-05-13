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Spor

Devler Mevlüt'ün peşinde!

13 Mayıs 2009 21:22


Türk Milli Futbol Takımı'nın başarılı golcü oyuncusu Erdinç, Fransa'nın önde gelen takımlarının transfer listesinde yer alıyor.

Bu sene ligde başarısız bir sezon geçiren Sochaux takımının golcü oyuncusu, PSG, Bordeaux ve Olmpique Marsilya takımlarının kendisiyle yakından ilgilendiğini söyledi. Fransa Futbol Federasyonu'nun resmi sitesine konuşan Erdinç,bu üç kulüpten cazip bir teklif gelmesi halinde transfer olabileceğini, aksi takdirde takımında kalmak istediğini söyledi.

Golcü oyuncu, Fransa dışında başka bir kulüpte şu anda oynamak istemediğini sözlerine ekledi

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