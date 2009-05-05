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Spor

Devler Ligi'nin ilk finalisti M. United

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçında deplasmanda Arsenal'i 3-1'lik net skorla deviren Manchester United finale yükseldi.

05 Mayıs 2009 03:00

Devler Ligi'nde yarı final rövanş maçında deplasmanda Arsenal'i 3-1'lik net skorla deviren Manchester United finale yükseldi.

Arsenal: 1 - Manchester United: 3 - VİDEO

Yarı final rövanş maçında Arsenal ve Manchester United, Londra Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Old Trafford'ta oynanan ilk karşılaşmayı O'Shea'nin golüyle 1-0 kazanan Manchester United, 8. dakikada Park ve 11 ile 61. dakikalarda Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle Arsenal'i evinde 3-1 yendi. Arsenal'in tek golünü, 76. dakikada penaltıdan Van Persie attı. Manchester United'ta Fletcher, 75. dakikada penaltıya sebebiyet verdiği pozisyonun ardından maçın hakemi Roberto Rosetti tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Manchester United Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 25. maçta da yenilmezken Arsenal, bu maça kadar Londra Emirates'te oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında kalesinde gol görmemişti. 

Şampiyonlar Ligi'ndebugün Barcelona, 0-0'ın rövanşında Chelsea deplasmanı Stanford Bridge'e konuk olacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

2008-2009 Şampiyonlar Ligi final maçı 27 mayısta Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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