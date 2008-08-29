Devler Ligi'ne yeni top

Fenerbahçe'nin de mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nin resmi topu değişti.

Şampiyonlar Ligi'nin 2008-2009 sezonu maçları, adidas "FINALE 8" maç topu ile oynanacak.



UEFA Euro 2008'de kullanılan "EUROPASS"taki özelliklere sahip olan adidas "FINALE 8", yeni dış yüzey yapısı sayesinde futbolcuların her türlü hava koşulunda topu en iyi şekilde kontrol etmelerini ve yönlendirmelerini sağlıyor. Farklı dış yüzey yapısıyla dikkat çeken PSC–TextureTM teknolojisi, krampon ve top arasındaki uyumu en üst seviyeye taşıyor.



Şampiyonlar Ligi logosunun yıldızlarından esinlenilerek tasarlanan adidas "FINALE 8"de kullanılan lacivert renk gökyüzünü, metalik gri renk stad ışıklarının parlaklığını, yeşil renk ise futbol sahasını temsil ediyor.



