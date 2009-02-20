'Devler Ligi'ne kalmalıyız'



Milan'ın tecrübeli golcüsü Flippo Inzaghi, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde yer almak zorunda olduklarını dile getirdi.



Milan, 24 maçta topladığı 45 puanla Serie A'da üçüncü sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta tartışmalı bir şekilde Inter'e 2-1 kaybeden kırmızı siyahlıların şampiyonluk şansı zora girdi. Milan'ın şu anki en büyük hedefi ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olarak görülüyor.



Birkaç hafta öncesine kadar Şampiyonlar Ligi savaşında Fiorentina, Genoa ve Roma'ya göre avantajı bulunan kırmızı siyahlılar, bu avantajını biraz olsun kaybetmiş durumda. Milan şu anda dördüncü Fiorentina'nın 3, altıncı Roma'nın ise sadece 5 puan önünde bulunuyor.



Milan'ın tecrübeli golcüsü Pippo Inzaghi, Corriere dello Sport'a yaptığı açıklamada; "Sezonu ilk üçte bitirmek zorundayız. Önümüzdeki yıl mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde olmak zorundayız, aksi bir durumun hiç bir açıklaması olamaz. Şampiyonluk içinse henüz herşey bitmiş değil, elimizden geleni yapıp sonucu hep birlikte göreceğiz" dedi.



Milan hafta sonu San Siro'da son haftalarda çıkış yapan ekiplerden Cagliari'yi ağırlayacak.