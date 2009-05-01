Devler Ligi'ne kalamazsak gidebilirim



Bayern Münih'in fransız yıldızı Franck Ribery, ilk kez takımdan ayrılabileceğinin söyledi. Ribery, "Sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılamamamız halinde, takımda kalmam zor olur" ifadelerini kullandı.



Avrupa'nın birçok dev kulübü, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Franck Ribery'yi kadrosuna katmanın hayallerini kuruyor.



Bu kulüplerin başında Barcelona geliyor. Ribery, Real Madrid'in yeni başkanı olması beklenen Florentino Perez'in de gündeminde.



Kısa süre öncesine kadar Bayern Münih'te mutlu olduğunu söyleyen Fransız yıldız, Jurgen Klinsmann'ın görevinden alınmasıyla sonuçlanan kötü gidişattan memnun olmadığını belirtti ve ilk kez Bavyera ekibinden ayrılma sinyali verdi.



Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmasının kendisi için çok önemli olduğunu belirten Ribery, "Bu hedefe ulaşamamamız halinde takımda kalmam çok zor. Bu nedenle her ne pahasına olursa olsun, ligi en azından ikinci sırada bitirmeliyiz" ifadelerini kullandı.





