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Spor

Devler Ligi'ndeki 7 gollü maçta Liverpool avantajı kaptı

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool konuğu Roma'yı 5-2 mağlup etti

25 Nisan 2018 03:00

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı Liverpool Roma maçı ile başladı. Sezonun yıldızı Mohamed Salah'ın iki gol ve iki asiste imza attığı maçta Liverpool konuğunu 5-2 mağlup etti ve 2 Mayıs'ta oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etti. Bu sezon Devler Ligi'nin flaş iki ekibini bir araya getiren karşılaşmada Cengiz Ünder de Roma'nın ilk 11'inde yer aldı ve 45 dakika sahada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı başladı. Yarı final eşleşmelerin ilk maçında Liverpool, Anfield Road’da Roma’yı konuk etti. Bu sezon büyük bir sürprize imza atan Liverpool ve Roma, ilk karşılaşmada avantaj elde etmek adına mücadele verirken ev sahibi sahadan 5-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Milli yıldızımız Cengiz Ünder’in de ilk 11’de yer aldığı ve 45 dakika sahada kaldığı müsabakada Mohamed Salah yıldızlaştı. İki gol iki asistle oynayan Salah toplamda da 10 gole ulaştı ve Devler Ligi’nde bir sezonda en fazla gol kaydeden Afrikalı futbolcu oldu. Liverpool bu sonuçla 2 Mayıs’ta oynanacak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Liverpool – AS Roma

Stat: Anfield Road

Saat: 21.45

Hakem: Felix Brych

Liverpool: Karius, Arnold, Lovren, Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Chamberlain, Salah, Mane, Firmino

Teknik Direktör: Jürgen Klopp

AS Roma: Alisson, Fazio, Manolas, Jesus, Florenzi, Strootman, De Rossi, Kolarov, Cengiz, Nainggolan, Dzeko

Teknik Direktör: Eusebio Di Francesco

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