Devler Ligi'ndeki 21:45 klasiği sona erdi

Kış saatine geçilmeyecek olması UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının saatlerini de etkileyecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan "Yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülecek ve kış saatine geçilmeyecek" kararı,Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının Türkiye'deki saatlerini de etkiledi.



14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan, “30 Ekim 2016 Pazar günü 04.00'ten itibaren saatlerin bir saat geri alınması” ibaresinin yürürlükten kaldırılmasıyla beraber Avrupa maçları Türkiye'de bir saat geç başlayacak. Buna göre UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TSİ 22.45’te, UEFA Avrupa Ligi maçları ise TSİ 21.00 ve 23.05’te başlayacak. Mücadelelerin bitiş saatleri ise 00.30'u bulacak. Avrupa'da yaz saati uygulaması 30 Ekim'de sona ereceği için Türkiye saat farkından bu tarihten sonra etkilenecek.



Alınan bu karardan önce Şampiyonlar Ligi maçları 21.45’te UEFA Avrupa Ligi maçları ise 20.00 ve 22.05’te başlıyordu.

Türkiye'ye Rusya formülü

Avrupa maçlarının gece geç saatlere kalması Türk taraftarlar tarafından üzüntü ile karşılanırken, UEFA'nın Türkiye'de oynanacak maçlar için bir çözüm üretip üretmeyeceği ise merak ediliyor. Yaşanan durum akıllara Rusya örneğini getiriyor. Bilindiği üzere Rusya'da da benzer uygulama nedeniyle bu ülkedeki Avrupa maçları daha erken saatte başlatılıyor.