'Devler' Ligi'nde yarı final heyecanı



Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona, bugün saat 21.45'te Chelsea'yi evi Nou Camp Stadı'nda ağırlayacak.





Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı bugün Barcelona ile Chelsea arasında İspanya'da oynanacak karşılaşma ile başlıyor.



Son iki sezon Şampiyonlar Ligi'ne İngiliz ekiplerine mağlup olarak veda eden Barcelona, İngiliz takımlarına karşı oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Öte yandan Katalan ekibi, İngiliz rakipleriyle sahasında oynadığı son 4 maçı da kazanmayı başaramadı.



Bir diğer İngiliz ekibi Liverpool'u kupanın dışına iterek yoluna devam eden Chelsea ise, güçlü rakibiyle deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor.



Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında iki takım daha önce 3 kez karşılaşırken, İspanyol ekibi bu mücadelelerin ikisinden zaferle ayrıldı.



Yarı finalin diğer ayağında ise Manchester United ile Arsenal yarın saat 21.45'te kozlarını paylaşacak.



Rövanş karşılaşmaları ise, 5-6 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

