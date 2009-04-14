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Spor

'Devler Ligi'nde rövanş zamanı

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak 2 takım bugün belli olacak.

14 Nisan 2009 03:00


Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak 2 takım bugün belli olacak.Çeyrek final rövanş maçlarından ilk ikisinde Chelsea ile Liverpool, Bayern Munich ile Barcelona karşılaşacak.
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Liverpool, Chelsea deplasmanında pekçoklarına göre imkansızı başarmaya çalışacak. Kırmızıların, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselebilmek için, Chelsea gibi zor gol yiyen bir ekibe, deplasmanda en az 3 gol atması gerekiyor.

Lıverpool, Stamford Bridge'deki son 3 Şampiyonlar Ligi maçında toplam 2 gol bulabildi. Teknik direktör Rafael Benitez, bu yüzden sakatlığı bulunan Steven Gerrard'ı gerekirse riske edeceğini açıkladı.

Javier Mascherano'nun kart cezası sona ermesi de Benitez'in elini güçlendiriyor. Londra ekibi Chelsea'de ise kaptan John Terry cezası nedeniyle oynayamayacak.

Gecenin diğer çeyrek final rövanş maçında ise Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Katalan ekibi, ilk maçı 4 - 0 kazanmanın rahatlığı içinde.

Bayern'e ise yarı finale kalmak için, Şampiyonlar Ligi tarihine geçecek bir galibiyet gerekiyor. Kupada bugüne dek hiçbir takım, ilk maçta 4 - 0 yenildikten sonra tur atlayamadı.

Bayern Teknik Direktörü Jurgen Klinsmann da, "Barcelona karşısında 4 farklı galibiyete ulaşamayacağımız açık" ifadesiyle umutsuzluğunu ortaya koydu.

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi yapan Barcelona'da ise Lionel Messi ve Thierry Henry'i rövanşta yedek soyunması bekleniyor.

Chelsea - Liverpool ve Bayern Munich - Barcelona maçlarının galipleri yarı finalde karşı karşıya gelecek. Yarı finalin diğer eşleşmesi ise çarşamba akşamı oynanacak Arsenal - Villarreal ve Porto - Manchester Unıted maçlarıyla belirlenecek.

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