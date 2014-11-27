Devler Liginde puansız hafta



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçları tamamlandı. Devler Liginde mücadele eden dört Alman ekibi de haftayı mağlubiyetlerle tamamladı. Önceki gün Bayern Münih'in Manchester City'ye, Schalke'nin de Chelsea'ye yenilmesinden sonra dün akşam oynanan maçlarda da Borussia Dortmund deplasmanda Arsenal'a, Bayer Leverkusen de kendi sahasında Monaco'ya mağlup oldu.

D grubu maçında Arsenal'a konuk olan Borussia Dortmund rakibine 2-0 yenilerek liderliği garantileme şansını kaçırdı. 59 bin 902 kişinin izlediği Emirates Stadyumu'ndaki mücadelenin gollerini 2'nci dakikada Yaya Sanogo ve 57'nci dakikada Alexis Sanchez attı. Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Arsenal 12 puanlı Dortmund'un ardından ikinci tura yükselmeyi garantileyen ikinci ekip oldu. Gruptaki ilk yenilgisini alan sarı-siyahlılar 9 Aralık'ta son grup maçında konuk edeceği Anderlecht karşısına grup liderliğini korumak için çıkacak. Arsenal ise Galatasaray'a konuk olacak.

Grubun diğer maçında Anderlecht'e konuk olan Galatasaray ise rakibine 2-0 yenilerek 1 puanda kaldı. Karşılaşmanın gollerini savunmacı Mbemba (44./86.) atarken Selçuk İnan maçın 83'üncü dakikasında ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Avrupa'ya veda ederken 5 puana ulaşan Belçika ekibi şansını UEFA Avrupa Ligi'nde arayacak.

Monaco'ya yine diş geçiremedi

Bayer Leverkusen gruptaki tek yenilgisini aldığı Monaco'ya yine diş geçiremedi. Kırmızı-siyahlılar sahasındaki C grubu maçında üstün oynamasına rağmen rakibine 1-0 mağlup oldu. Maçtaki tek golü 72'nci dakikada Arjantinli Lucas Ocampos kaydetti. Bayer Leverkusen 16 Eylül'de Monaco'da oynanan ilk grup maçında da rakibine aynı skorla boyun eğmişti. Grubun diğer mücadelesinde Zenit, Benfica'yı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçlarla yenilgiye rağmen 9 puanla ilk sıradaki yeri değişmeyen ve ikinci turu garantileyen Bayer Leverkusen, 9 Aralık'taki son grup maçında Benfica deplasmanında liderliğini garantilemeye çalışacak.

Dün akşam A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlar sonunda beşinci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle;

A grubu:

Atletico Madrid 4 – Olympiakos 0

Malmö 0 – Juventus 2

B grubu:

Basel 0 – Real Madrid 1

Ludogorets Razgrad 2 – Liverpool 2

C grubu

Zenit 1 – Benfica 0

Bayer Leverkusen 0 – Monaco 1

D grubu:

Anderlecht 2 – Galatasaray 0

Arsenal 2 – Borussia Dortmund 0