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Spor

Devler Ligi'nde kuralar çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran F.Bahçe'nin bu turdaki rakipleri belli oldu. Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Arsenal, müzesi kupalarla dolu Porto ve sarı lacivertlilerin belals&#

28 Ağustos 2008 03:00

Şampiyonlar Ligi'nde 2. ve 3. ön eleme turlarını geçerek gruplara kalmayı başaran Fenerbahçe'nin bu turdaki rakipleri belli oldu.

Monaco'da gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan giren temsilcimiz Fenerbahçe, G Grubu'nda İngiltere'nin Arsenal, Portekiz'in Porto ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarıyla mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi birinci tur gruplarında ilk maçlar 16-17 Eylül'de başlarken, grup mücadeleleri 9-10 Aralık tarihlerinde oynanacak son hafta maçlarıyla tamamlanacak ve ikinci tura yükselen 16 takım belli olacak. Final mücadelesi ise 22 Mayıs 2009 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da oynanacak. 


arrow Rakipleri tanıyalım / Dinamo Kiev

arrow Maç programı belirlendi

Diğer gruplar:

A GRUBU 

Chelsea 
Roma
Bordeaux 
Cluj

B GRUBU 

Inter
Werder Bremen 
Panathinaikos 
Anorthosis

C GRUBU 

Barcelona
Sporting Lizbon 
Basel 
Shakhtar Dontesk

D GRUBU 

Liverpool
PSV Eindhoven
Marsilya
Atletico Madrid

E GRUBU 

Man. United
Villarreal
Celtic
Aalborg

F GRUBU 

Lyon
Bayern Münih
SteauaBükreş
Fiorentina

G GRUBU 

Arsenal
 Porto
 Fenerbahçe
Dinamo Kiev

H GRUBU

Real Madrid
Juventus 
Zenit
BATE

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