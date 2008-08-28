Devler Ligi'nde kuralar çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde 2. ve 3. ön eleme turlarını geçerek gruplara kalmayı başaran Fenerbahçe'nin bu turdaki rakipleri belli oldu.
Monaco'da gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan giren temsilcimiz Fenerbahçe, G Grubu'nda İngiltere'nin Arsenal, Portekiz'in Porto ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarıyla mücadele edecek.
Şampiyonlar Ligi birinci tur gruplarında ilk maçlar 16-17 Eylül'de başlarken, grup mücadeleleri 9-10 Aralık tarihlerinde oynanacak son hafta maçlarıyla tamamlanacak ve ikinci tura yükselen 16 takım belli olacak. Final mücadelesi ise 22 Mayıs 2009 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da oynanacak.
Rakipleri tanıyalım / Dinamo Kiev
Maç programı belirlendiDiğer gruplar:A GRUBU
Chelsea
Roma
Bordeaux
Cluj B GRUBU
Inter
Werder Bremen
Panathinaikos
AnorthosisC GRUBU
Barcelona
Sporting Lizbon
Basel
Shakhtar DonteskD GRUBU
Liverpool
PSV Eindhoven
Marsilya
Atletico MadridE GRUBU
Man. United
Villarreal
Celtic
AalborgF GRUBU
Lyon
Bayern Münih
SteauaBükreş
FiorentinaG GRUBU
Arsenal
Porto
Fenerbahçe
Dinamo KievH GRUBU
Real Madrid
Juventus
Zenit
BATE