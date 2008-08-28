Devler Ligi'nde kuralar çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde 2. ve 3. ön eleme turlarını geçerek gruplara kalmayı başaran Fenerbahçe'nin bu turdaki rakipleri belli oldu.



Monaco'da gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan giren temsilcimiz Fenerbahçe, G Grubu'nda İngiltere'nin Arsenal, Portekiz'in Porto ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarıyla mücadele edecek.



Şampiyonlar Ligi birinci tur gruplarında ilk maçlar 16-17 Eylül'de başlarken, grup mücadeleleri 9-10 Aralık tarihlerinde oynanacak son hafta maçlarıyla tamamlanacak ve ikinci tura yükselen 16 takım belli olacak. Final mücadelesi ise 22 Mayıs 2009 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da oynanacak.





Rakipleri tanıyalım / Dinamo Kiev





Maç programı belirlendi Maç programı belirlendi



Diğer gruplar:



A GRUBU



Chelsea

Roma

Bordeaux

Cluj



B GRUBU



Inter

Werder Bremen

Panathinaikos

Anorthosis



C GRUBU



Barcelona

Sporting Lizbon

Basel

Shakhtar Dontesk



D GRUBU



Liverpool

PSV Eindhoven

Marsilya

Atletico Madrid



E GRUBU



Man. United

Villarreal

Celtic

Aalborg



F GRUBU



Lyon

Bayern Münih

SteauaBükreş

Fiorentina



G GRUBU



Arsenal

Porto

Fenerbahçe

Dinamo Kiev



H GRUBU



Real Madrid

Juventus

Zenit

BATE



ChelseaRomaBordeauxClujInterWerder BremenPanathinaikosAnorthosisBarcelonaSporting LizbonBaselShakhtar DonteskLiverpoolPSV EindhovenMarsilyaAtletico MadridMan. UnitedVillarrealCelticAalborgLyonBayern MünihSteauaBükreşFiorentinaArsenalPortoFenerbahçeDinamo KievReal MadridJuventusZenitBATE