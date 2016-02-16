Devler Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor; işte haftanın programı

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda ikisi bugün diğer ikisi ise yarın olmak üzere toplam 4 karşılaşma yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, 16-17 Şubat ve 23-24 Şubat tarihlerindeki müsabakalarla tamamlanacak.

Takımlar, 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş maçlarında bir kez daha karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde, tamamı 21.45'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

16 Şubat 2016 Salı

Paris Saint Germain-Chelsea

Benfica-Zenit

17 Şubat 2016 Çarşamba

Genk-Wolfsburg

Roma-Real Madrid

23 Şubat 2016 Salı

Arsenal-Barcelona

Juventus-Bayern Münih

24 Şubat 2016 Çarşamba

PSV Eindhoven-Atletico Madrid

Dinamo Kiev-Manchester City