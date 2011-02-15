-DEVLER LİGİ'NDE HEYECAN SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 15.02.2011 - Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında, İngiltere'nin Arsenal takımı, yarın Londra'da İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak. İki takım, Arsenal'in Emirates Stadı'nda oynanacak maçta, geçen sezonun ardından tekrar kozlarını paylaşacak. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşan Arsenal ve Barcelona, Londra'da 2-2 berabere kalmış, İspanya'daki maçı 4-1 kazanan Barcelona yarı finalist olmuştu. Premier Lig'de 2. sırada yer alan Arsenal'de sakatlığı geçen Hollandalı forvet Robin Van Persie'nin son lig maçında Wolverhampton'a 2 gol atması takımda yüzleri güldürdü. Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, Wolverhampton maçından sonraki açıklamasında, ''Kesinlikle dünyanın en iyi takımıyla oynayacağız. Bu nedenle psikolojik olarak hazırlanmamız çok önemli'' demişti. İki takım daha önce Avrupa kupalarında 5 kez karşılaştı. Arsenal, Barcelona'ya her maçta gol atmasına rağmen daha önce rakibini hiç yenemedi. Bu maçlardan 3'ünü Barcelona kazandı, 2 maç berabere bitti. İki takım arasındaki maçlarda Barcelona 13, Arsenal 7 gol attı. İki takım arasındaki en önemli maç 17 mayıs 2006'da Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi finali oldu. Maçı 2-1 kazanan Barcelona kupayı müzesine götürdü. 2006 finali ve geçen yılki çeyrek final dışında iki takım 1999'da gruplarda karşılaştı. İspanya'daki maç 1-1 bitti, İngiltere'de gülen taraf 4-2'lik skorla Barcelona oldu. Barcelona, İngiltere'de oynadığı son 3 maçta galip gelemedi. Arsenal ile geçen yıl 2-2 berabere kalan Katalan ekibi, önceki sezon Chelsea ile 1-1 berabere kaldı ve Manchester United'e 1-0 yenildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki son 15 maçında tek yenilgi alan Barcelona, geçen yıl yarı finalde İnter'e 3-1 mağlup oldu. İki takımın muhtemel 11'leri şöyle: Arsenal: Wojciech Szczesny - Gael Clichy, Sebastien Squillaci, Laurent Koscielny, Kieran Gibbs - Andrei Arshavin, Cesc Fabregas, Alex Song, Jack wilshere, Theo Walcott - Robin van Persie Barcelona: Victor Valdes - Dani Alves, Gerard Pique, Eric Abidal, Maxwell - Xavi, Sergio Busquets, Andres Iniesta - Pedro, Lionel Messi, David Villa. -ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN GENİŞLETİLMESİ ÖNERİSİ- İspanyol Barcelona kulübü, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin genişletilmesini ve ülke liglerindeki takım sayısının azaltılmasını önerdi. Barcelona Kulübü Başkan Yardımcısı Javier Faus, yaptığı açıklamada, Barcelona'nın asla İspanya Birinci Ligi'nde (La Liga) oynamaktan vazgeçmeyeceğini belirterek, ''Gelecek 10 yılda ülke liglerindeki takım sayısının azaltılması ve Şampiyonlar Ligi'nin genişletilmesi iyi olurdu'' dedi. Katalan ekibinin ekonomik işler sorumlusu Faus, La Liga'da 20 olan takım sayısının 18 ya da 16'ya indirilebileceğini belirtti. Faus, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 32 olan takım sayısının artırılmasının kulüplere daha fazla stadyum ve televizyon geliri getireceğini ve kulüplerin UEFA'nın yeni kurallarına uymasının kolaylaştığını kaydetti. Yeni UEFA kurallarına göre, kulüplerin kazandıklarından fazla harcamamaları gerekiyor.