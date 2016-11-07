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Spor

Devler Ligi'nde haftanın oyuncusu Mesut Özil

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'in, Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol ve 2 asisti bulunuyor

07 Kasım 2016 18:54

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Arsenal'ın deplasmanda Ludogorets'i 3-2 yendiği A grubu 4. hafta maçında, 1 gol ve 1 asist üreten Mesut Özil, taraftarların yüzde 26'sının oyunu aldı.

Mesut böylece Gareth Bale (yüzde 17), Robert Lewandowski (yüzde 17), Radamel Falcao (yüzde 15), Kevin De Bruyne (yüzde 13), Antoine Griezmann (yüzde 10), Gonzalo Higuain (yüzde 2) ve Adrian Ramos'un (yüzde 1) önünde "haftanın oyuncusu" oldu.

Bu sezon 14 maçta 7 gol ve 4 asist üreten 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol ve 2 asisti bulunuyor.

 

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