Devler liginde gol yağmuru vardı!

T24 - Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelelerde, dünya devleri attıkalrı gollerle dakikalarca alkışlandı.



Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki grup mücadelelerinde dün ve bugün oynanan karşılaşmaların ardından 4. maçlar tamamlandı.



Bugün oynanan maçların ardından G Grubu'nda Real Madrıd, E Grubu'nda Bayern Münih ve F Grubu'nda Chelsea gruptan çıkmayı garantiledi.



E Grubu'nda mücadele eden Alman ekip Bayern Münih, deplasmanda Romanya temsilcisi CFR Cluj'u 4 - 0 mağlup ederek 4. maçından da galibiyetle ayrıldı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Bayern Münih'te forma giyen milli futbolcu Hamit Altıntop, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.



Aynı grupta oynanan diğer karşılaşmada ise Roma, deplasmanda Basel'i 3 - 2 yendi.



F Grubu'nda oynanan Zilina - Marsilya mücadelesinde ise gol yağmuru yaşandı. Fransız ekip Marsilya, deplasmanda rakibi Zilina'yı 7-0'lık farklı skorla mağlup etti.



FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada Chelsea, sahasında Spartak Moskova'yı 4 - 1 mağlup etti.



Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan mücadelede başarılı bir yönetim gösteren Cüneyt Çakır, mücadelede 3 sarı kart gösterdi.



G Grubu'nda ise Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan Milan - Real Madrid karşılaşması 2 - 2 berabere sonuçlandı. Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in de formasını giydiği Real Madrid, Milan karşısında son dakikalara 2-1 yenik girerken 90. dakikada Pedro Leon'un attığı golle skoru eşitledi. Real Madrid bu sonuçla puanını 10'a yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.





Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



E GRUBU

Basel - Roma: 2 - 3

CFR Cluj - Bayern Münih: 0 - 4

F GRUBU

Chelsea - Spartak Moskova: 4 - 1

Zilina - Marsilya: 0 - 7

G GRUBU

Auxerre - Ajax: 2 - 1

Milan - Real Madrid: 2 - 2

H GRUBU

Partizan Belgrade - Braga: 0 - 1

Shakhtar Donetsk - Arsenal: 2 - 1



Dün oynanan maçlarda ise şu sonuçlar alındı:

A GRUBU

Tottenham - Inter: 3 - 1

Werder Bremen - Twente: 0 - 2

B GRUBU

Benfica - Lyon: 4 - 3

Hapoel Tel Aviv - Schalke 04: 0 - 0

C GRUBU

Bursaspor - Manchester United: 0 - 3

Valencia - Rangers: 3 - 0

D GRUBU

Kopenhag - Barcelona: 1 - 1

Rubin Kazan - Panathinaikos: 0 - 0