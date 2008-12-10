Devler Ligi'nde dün gece

Grup Maçlar A Chelsea 2 - 1 CFR Cluj A Roma 2 - 0 Bordeaux B Panathinaikos 1 - 0 Anorthosis B Werder Bremen 2 - 1 Inter C Basel 0 - 1 Sporting C Barcelona 2 - 3 Shakhtar D PSV 1 - 3 Liverpool D Marsilya 0 - 0 Atletico Madrid 10 Aralık E M United 21:45 AaB E Celtic 21:45 Villarreal F SBükreş 21:45 Fiorentina F Lyon 21:45 Bayern Münih G Porto 21:45 Arsenal G D. Kiev 21:45 Fenerbahçe H Juventus 21:45 BATE H R.Madrid 21:45 Zenit

Şampiyonlar Ligi A, B, C ve D gruplarında 6. ve son maçlar tamamlanırken, Chelsea, Roma, Inter, Panathinaikos, Barcelona, Sporting Lizbon, Atletico Madrid ve Liverpool bir üst tura yükseldi.A Grubu'nda Roma ve Chelsea, B Grubu'nda Panathinaikos ve Inter takımları gruplarında ilk iki sırada yer aldı.C Grubu'nda Barcelona ve Sporting Lizbon, D Grubu'nda da Atletico Madrid ve Liverpool daha önce bir üst tura çıkmayı garantilemişti.Gruplarında 3. sırada yer alan takımlardan Shakhtar Donetsk, Bordeaux ve Werder Bremen yollarına UEFA Kupası'nda devam edecek.Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta maçında PSV evinde 1-0 öne geçmesine rağmen, Liverpool'a 3-1 yenildi. Maçın gollerini Liverpool'dan 45. dakikada Babel, 68. dakikada Riera ve 77. dakikada N'Gog atarken, PSV'nin tek sayısı 36. dakikada Lazovic'ten geldi.Bu sonuçla Liverpool puanını 14'e çıkararak, grubu lider tamamladı. PSV ise 3 puanla grubu son sırada tamamlayarak, Avrupa Kupaları'na veda etti.Şampiyonlar Ligi C Grubu son hafta maçında daha önceden grup liderliğini garantileyen Barcelona birçok asından yoksun çıktığı maçta, Nou Camp Stadı'nda UEFA Kupası'na devam etmeyi daha önceden garantileyen Shakhtar Donetsk'e 3-2 yenildi. Maçın gollerini Shakhtar'dan 31 ve 58. dakikalarda Gladky, 76. dakikada Fernandinho atarken, Barcelona'nın gollerini 59. dakikada Sylvinho ve 83. dakikada Burgos kaydetti.Bu sonuçla Barcelona grubu 13 puanla lider tamamlarken, Shakhtar Donetsk ise 9 puanla üçüncü tamamladı.Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde (A) Grubu'nda oynanan 6. ve son hafta karşılaşmasında İngiliz temsilcisi Chelsea, sahasında Romanya'nın Ecomax Cluj takımını ağırladı ve maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Chelsea'ye son maçında 3 puanı getiren goller, maçın 40. dakikasında Kalou ve 71'de Didier Drogba'dan gelirken, Cluj'un tek sayısını 55. dakikada Y.Kone kaydetti.Bu sonucun ardından (A) Grubu'nu lider tamamlamak isteyen Chelsea, grubu 11 puanla ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Cluj ise 4 puanla grupta son sırada yer aldı ve Avrupa'ya veda etti.Grubun diğer maçında ise Roma sahasında Bordeaux'yu 2-0 mağlup ederek grubu 12 puanla lider bitirdi.