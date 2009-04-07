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Spor

'Devler Ligi'nde çeyrek final heyecanı

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı, bugün Villarreal – Arsenal ve Manchester United – Porto karşılaşmaları ile başlıyor.

07 Nisan 2009 03:00


Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı, bugün Villarreal – Arsenal ve Manchester United – Porto karşılaşmaları ile başlıyor.

Şampiyonlar Ligi heyecanı çeyrek final ilk karşılaşmalarıyla devam ediyor.

Son Şampiyon Manchester United, ilk turda Fenerbahçe'nin grubunda yer alan Porto'yu İngiltere'de ağırlayacak.

Old Trafford Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve maçı hakem Konrad Plautz yönetecek.

Günün diğer maçında ise milli futbolcu Nihat Kahveci'nin takımı Villarreal, bir başka İngiliz ekibi Arsenal'i evinde ağırlayacak.

Geçtiğimiz Cumartesi günü La Liga'da Almeira'ya 3-0 mağlup olan Villarreal'de genç yıldız Cazorla'nın bacağındaki kırık nedeniyle sezonu kapatmış olması takımı büyük bir sıkıntıya soktu.

Hakem Tom Henning'in yöneteceği El Madrigal'deki dev mücadele, bugün saat 21.45'te başlayacak.

Devler Ligi'nde yarın da 2 karşılaşma oynanacak. İspanya'nın Barcelona takımı Bayern Münih'i ağırlarken, iki İngiliz devi Liverpool ile Chealse kozlarını paylaşacak.

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