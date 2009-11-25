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Spor

Devler liginde 5. haftanın ilk sonuçları

25 Kasım 2009 02:23

Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne (E), (F), (G) ve (H) gruplarında yapılan 5. hafta maçlarıyla devam ediliyor.

Gecenin maçında, (F) Grubu'nda FC Barcelona, konuk ettiği İtalyan ekibi FC Inter'i ilk yarıda buluğu 2 golle yendi. Ligde yarın (A), (B), (C) ve (D) gruplarındaki 5. hafta maçları yapılacak.

Bu geceki sonuçlar şöyle:

-(E) GRUBU-

Debreceni (Macaristan)-FC Liverpool (İngiltere) (0-1)

AC Fiorentina (İtalya)-Olympique Lyon (Fransa) (1-0)

-(F) GRUBU-

Rubin Kazan (Rusya)-Dinamo Kiev (Ukrayna) (0-0)

FC Barcelona (İspanya)-FC Internazionale Milan (İtalya) (2-0)

-(G) GRUBU-

Glasgow Rangers (İskoçya)-VFb Stuttgart (Almanya) (0-2)

Unirea Urziceni (Romanya)-FC Sevilla (İspanya) (1-0)

-(H) GRUBU-

AZ Alkmaar (Hollanda)-Pire Olympiakos (Yunanistan) (0-0)

Arsenal (İngiltere)-Standard Liege (Belçika) (2-0)

(BRS-İN) 23:48 24/11/09 "

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