-DEVLER LİGİ'NDE 3. HAFTA MAÇLARI ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne yarın (A), (B), (C) ve (D) gruplarında oynanacak maçlarla devam edilecek. Gruplardaki son durum ve takımların istatistikleri şöyle: A GRUBU: TAKIMLAR O G B M A Y P ------------------------------------------------ 1. İnter 2 1 1 0 6 2 4 2. Tottenham 2 1 1 0 6 3 4 3. Twente 2 0 1 1 3 6 1 4. Werder Bremen 2 0 1 1 2 6 1 İnter - Tottenham ----------------- - Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu İnter, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 10 maçından 8'ini kazandı. - Evindeki son 8 maçta mağlup olmayan İnter, bu maçların son 5'inde galip geldi. - Avrupa kupalarında son 6 deplasman maçında tek galibiyet alabilen Tottenham, İtalya'daki maçlarda galip gelemedi. - Tottenham, Avrupa kupalarındaki son 32 maçının sadece 3'ünde gol atamadı. Twente - Werder Bremen ---------------------- - İki takım arasında daha önce oynanan 2 maçın birini Twente, diğerini Werder Bremen kazandı. - Twente, Avrupa kupalarında son 3 maçında 10 gol yedi. Bu maçların birinde UEFA Avrupa Ligi'nde Werder Bremen'e 4-1 yenildi. - Twente, Avrupa kupalarında evindeki son 8 maçtan 3'ünü kazanabildi. - Werder Bremen, Hollanda takımlarıyla yaptığı son 12 maçın sadece 3'ünü kazanabildi. Hollanda takımlarıyla deplasmanda oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybetti, birinde berabere kaldı. - Werder Bremen, Şampiyonlar Ligi'nde son 9 maçından sadece birini kazanabildi. B GRUBU: TAKIMLAR O G B M A Y P ------------------------------------------------ 1. Lyon 2 2 0 0 4 1 6 2. Schalke 04 2 1 0 1 2 1 3 3. Benfica 2 1 0 1 2 2 3 4. Hapoel Tel Aviv 2 0 0 2 1 5 0 Schalke 04 - Hapoel Tel Aviv ---------------------------- - İki takım, Avrupa kupalarında daha önce karşılaşmadı - Avrupa kupalarında 113 maç oynayan Schalke, daha önce bir İsrail takımıyla karşı karşıya gelmedi. - Schalke Şampiyonlar Ligi'ndeki son 5 maçından 4'ünü kaybetti ve bu maçlarda gol atamadı, ancak son maçında Benfica'yı 2-0 yenmeyi başardı. - Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanlarını almak isteyen Hapoel, Avrupa kupalarında deplasmandaki 10 maçında 5 galibiyet, 5 beraberlik aldı. - Hapoel, son Almanya deplasmanında geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Hamburg'a 4-2 yenildi. Lyon - Benfica -------------- - İki takım Avrupa kupalarında daha önce karşılaşmadı. - Lyon'da Brezilyalı sol bek Michel Bastos bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol attı. Bastos'un takımının son 8 maçında 5 golü bulunuyor. - Lyon, Portekiz takımlarına karşı evinde oynadığı 6 maçtan 2'sini kazanabildi, ancak Şampiyonlar Ligi'nde evindeki son 5 maçın 4'ünü kazandı. - Benfica, Fransa'daki son deplasman galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 2-1 yenerek aldı. - Benfica'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynattığı 16 futbolcudan 10'u Güney Amerikalı. C GRUBU: TAKIMLAR O G B M A Y P ------------------------------------------------ 1. Manchester United 2 1 1 0 1 0 4 1. Glasgow Rangers 2 1 1 0 1 0 4 3. Valencia 2 1 0 1 4 1 3 4. Bursaspor 2 0 0 2 0 5 0 Manchester United - Bursaspor ----------------------------- - Manchester United, evinde Türk takımlarıyla oynadığı son 3 maçın 2'sini kaybetti. MANU 1996-1997'de Fenerbahçe'ye, geçen sezon da Beşiktaş'a 1-0 yenilirken, 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe'yi 6-2'yi yenmişti. - Mahchester United'da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla oyuncunun forma giydiği takım oldu. United'da 24 oyuncu bu sezonki Şampiyonlar Ligi maçlarında şans buldu. - Bursaspor, Avrupa kupalarındaki son 6 maçını gol atamadan kaybetti. - 6. kez Avrupa kupalarında bir deplasman maçına çıkan Bursaspor, Avrupa kupalarında deplasmanlarda hiç gol atamadı. Glasgow Rangers - Valencia -------------------------- - İki takım daha önce Avrupa kupalarında 4 kez karşılaştı. Bu maçların 3'ünü Valencia kazandı, 1 maç berabere bitti. - Son 13 Avrupa kupası maçında 6 gol atan Rangers, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki maçlarda sadece 12 oyuncuya görev verdi. Rangers'ın iki maçında da aynı ilk 11 sahaya sürüldü ve iki maçta da Kyle Lafferty sonradan oyuna girdi. - Rangers, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 8 kez İspanyol takımlarıyla oynayan Rangers, İspanyol takımlarına karşı hiç galibiyet alamadı. Avrupa kupalarında da 11 kez İspanyollarla karşı karşıya gelen Rangers, 7 maçı kaybetti, 4 maçta berabere kaldı. - Valencia, Şampiyonlar Ligi'nde son 11 deplasman maçının sadece 2'sini kaybetti. - Avrupa kupalarında İskoçya'da Rangers'ı 2 kez yenen Valencia, bu ülkedeki diğer maçlarında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. D GRUBU: TAKIMLAR O G B M A Y P ------------------------------------------------ 1. Kopenhag 2 2 0 0 3 0 6 2. Barcelona 2 1 1 0 6 2 4 3. Rubin Kazan 2 0 1 1 1 2 1 4. Panathinaikos 2 0 0 2 1 7 0 Panathinaikos - Rubin Kazan --------------------------- - Şampiyonlar Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Panathinaikos, Avrupa kupalarında şu ana kadar oynadığı maçlarda 299 gol attı. Avrupa Kupalarında 300 gole ulaşan 35 takım bulunuyor. - Panathinaikos, evinde oynadığı son 7 Avrupa kupası maçının 4'ünü kaybetti ve Atina'da oynadığı son 7 Şampiyonlar Ligi maçından sadece birini kazanabildi. - Rubin Kazan, Avrupa Kupalarında oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. Son 14 maçta ise sadece 2 kez galip geldi. - Daha önce bir Yunan takımıyla karşılaşmayan Rubin Kazan, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 4 maçta tek gol atabildi. Barcelona - Kopenhag -------------------- - Avrupa kupalarında iki takım daha önce karşılaşmadı. - Barcelona'da Messi,son 4 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde 34 maçta 25 gol attı. - Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son 10 maçın 5'inde 4 ya da daha fazla gol attı. - Daha önce 10 kez karşılaştığı Danimarka takımlarına yenilmeyen Barcelona, bu maçların 7'sinde gol yemedi. - Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 maçını kazandı ve bu 3 maçta tek gol yedi. - 6 kez İspanyol takımlarıyla karşılayan Kopenhag, İspanya'daki son 2 deplasman maçında berabere kaldı.