'Devler Ligi'nde 2. yarı

Maçlar Saat A CFR Cluj 21:45 Bordeaux A Roma 21:45 Chelsea B Anorthosis 21:45 Inter B Werder Bremen 21:45 Panathinaikos C Sporting 21:45 Shakhtar Donetsk C FC Barcelona 21:45 Basel D Liverpool 21:45 Atletico Madrid D Marsilya 21:45 PSV

Avrupa'nın en büyük kupası Şampiyonlar Ligi'ne bugün oynanacak 8 karşılaşmayla devam edilecek.Devler Ligi'nde A Grubu'nda üç puanla üçüncü sırada bulunan Roma, yedi puanla ilk sırada yer alan İngiltere temsilcisi Chelsea'yi sahasında ağırlarken, son sıradaki Bordeaux da CFR Cluj'a konuk olacak.Gecenin en çok dikkat çeken maçında D Grubu'nda averajla ikinci sırada bulunan Liverpool ile lider Atletico Madrid İngiltere'de karşı karşıya gelecek.D Grubu'ndaki diğer maçta ise, puanı bulunmayan Marsilya sahasında Hollanda ekibi PSV'yi ağırlayacak.G Grubu'nda yer alan temsilcimiz Fenerbahçe ise, 5 Kasım Çarşamba günü grup lideri Arsenal ile deplasmanda puan mücadelesi yapacak.Liverpool'da A.Madrid maçı öncesi Fernando Torres sevinci yaşanıyor. Bebek yüzlü golcü İspanya'da Vicento Calderon'da oynanan mücadelede eski takımı Atletico Madrid'e karşı sakatlığı sebebiyle forma giyememişti. 4 haftalık aranın ardından Torres'in sakatlığı düzeldi ve yeniden kadroya dönüyor.Atletico Madrid'de ise kaleci Gregory Coupet'in sakatlığı geçerken, Tomas Ujfalusi ve Giourkas Seitaridis takımlarını yalnız bırakacak. Sakatlıktan çıktıktan sonra yeni yeni düzelen Aguero ise teknik direktör Javier Aguirre tarafından maç kadrosuna dahil edilmiş durumda. Javier Aguirre'in açıklamaları ise Aguero'nun fit duruma gelebilmesi için zamana ihtiyacı olduğu yönünde.İtalya Serie A'de ligin dibine yapışan ve geçtiğimiz gece taraftarının takım otobüsünü basmasına kadar büyük olaylarla karşı karşıya kalan Roma ise Chelsea önünde çıkış yolu arıyor. Bu maç öncesi konuk ekipte Joe Cole'un son dakikada gelen sakatlığı moralleri bozmuş durumda. Ofansif orta saha oyuncusu iki hafta sakatlığı sebebiyle mavi formayı sırtına geçiremeyecek.Roma'da bıçağın sırtında bulunan teknik direktör Luciano Spalletti maç öncesi yaptığı açıklamada Chelsea'den korkmadıklarını belirtirken, bu karşılaşmadan alınacak sonucun ligde oynayacakları maçlara yansıyacağını ve kaderlerini çizeceğini söyledi. Roma'da kaptan Francesco Totti'nin Chelsea maçında riske edilip edilmeyeceği ise belli değil. Sakat isimler Alberto Aquilani ve Vincenzo Montella ise sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almıyor.Sezonun flaş ekiplerinden Anorthosis Famagusta'ya deplasmanda konuk olacak Inter'de ise sorunlu yıldız Adriano maç kadrosunda yer almıyor. Son iki maçtır takımın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho tarafından kesik yiyen ve disiplinsiz tavırları sebebiyle adeta yeniden bir eğitimden geçirilen Adriano için tecrübeli çalıştırıcının yaptığı açıklama "Yarın yok, ama isterse Avrupa'da kalan son iki maçımızda oynayabilir. Bunu istemesi lazım" şeklinde.Bu maç öncesi ev sahibi ekipte Ioannis Skopelitis, Stefanos Voskarides, Georgos Theodotou, Nikos Nikolau, Traianos Dellas sakatlar listesinde yer alan oyuncular olurken, Inter'de ise sakatlıkları sebebiyle kafilede yer alman oyuncular Luis Figo, Luis Jimenez, Sulley Muntari, Esteban Cambiassso, ve Christian Chivu.Ligde ve Avrupa'da sergilediği performans oynadığı futbol ile futbolseveri hayata yeniden bağlayan Barcelona ise İsviçre'de gezi yaparak 5-1 yendiği Basel'i Camp Nou'da ağırlayacak. Eric Abidal, Seydou Keita, G.Milito bu maç öncesi Barça cephesinde sakatlıkları devam eden oyuncular. Fransa'da lirik atmosferiyle ün yapan Velodrome Stadyumu'nda ise bambaşka bir mücadele var.Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Eric Gerets'in ekibi Marsilya, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile çarpışacak. Marsilya'da bu maç öncesi hayati önem taşıyan iki büyük eksik var. Takımın etkili forveti Mamadou Niang ve defans oyuncusu Julien Rodriguez sakatlıkları sebebiyle maç kadrosunda yok. Charles Kabore ve Benoit Cheyrou'nun ise hafif sakatlıkları devam ediyor. PSV teknik direktörü Huub Stevens ise Jeremie Brechet, Nordin Amrabat ve Bas Roorda üçlüsünden bu maç yararlanamayacak.