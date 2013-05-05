Devler Ligi provasında kazanan yok

Şampiyonlar Ligi'nin finalistleri Borussia Dortmund ve Bayern Münih, Wembley öncesi kozlarını Signal Iduna Park'ta paylaştı. Ancak Grosskreutz ve Mario Gomez'in karşılıklı golleriyle mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Dortmund, maça çok hızlı başladı. Rakibine final öncesi gözdağı vermek isteyen Borussia Dortmund, 10. dakikada 1-0 öne geçti. Sol kanattan atağı geliştiren Blaszczykowski, arka direğe hareketlenen Kevin Grosskreutz'u topla buluşturdu. Grosskreutz'un gelişine şık vuruşu da ağlarla buluştu.

Bu golün ardından Dortmund'da İlkay Gündoğan sakatlandı ve yerini Leitner'e bıraktı. İlkay'ın oyundan çıkması, ev sahibi ekibin de oyun dengesini bozdu.

Dakikalar ilerledikçe toparlanan Bayern Münih, rakibinin üzerine beraberlik golü için gitmeye başladı. 23'üncü dakikada gelişen atakta da Rafinha'nın ortasına çok şık bir kafa vuruşu yapan Mario Götze, skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

Borussia Dortmund, 31'de Lewandovski ile 2. gole yaklaştı. Ceza sahası dışında aldığı toplar ilerleyen Polonyalı golcü, 2 Bayern Münihli savunmacıyı çalımladı ancak son vuruşunda kaleci Neuer'i geçemedi.

Maçın ilk devresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda Dortmund, rakibine göre daha istekliydi. 60'ıncı dakikada kazanılan penaltıda topun başına Robert Lewandovski geçti. Ancak vuruşunda kaleci Neur, gole izin vermedi ve penaltıyı kurtarmayı başardı.

Bayern Münih, 65. dakikada Rafinha'nın oyundan atılmasıyla 10 kişi kalmasına rağmen kalan dakikalarda beraberliği korumayı başardı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu iki takım, artık kozlarını 25 Mayıs'ta Wembley'deki Şampiyonlar Ligi Finali'nde paylaşacak.