Devler Ligi karnesi

F.Bahçe'nin 150. Avrupa sınavı F.Bahçe'nin 150. Avrupa sınavı

(G) grubundaki ilk maçında deplasmanda Portekiz'in Porto takımına 3-1 yenilip, 2. maçta Kadıköy'de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, 3. maçında yine kendi sahasında Arsenal karşısında 5-2'lik yenilgiden kurtulamadı.Bu sezon 6. kez yer aldığı ''Devler Ligi''ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan sarı-lacivertliler, ligde yer aldığı 11 yıllık süreçte en önemli başarısını geçen sezon çeyrek final oynayarak elde etti.1996-1997, 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında ''Devler Ligi''nde mücadele eden Fenerbahçe, çıktığı 37 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 21 yenilgi aldı.Rakiplerinin filelerine 41 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 67 gol gördü.Sarı-lacivertliler, 2002-2003 ve 2006-2007 sezonlarında ön eleme turlarını geçemediği için Şampiyonlar Ligi'ne katılmadı.Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği ilk sezonda (1996-1997) (C) Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 7 puanla 3. sırada tamamladı.Sarı-lacivertlilerin (C) Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:Rapid Wien - Fenerbahçe: 1 - 1Fenerbahçe - Juventus..: 0 - 1Fenerbahçe - M. United.: 0 - 2M. United - Fenerbahçe.: 0 - 1Fenerbahçe - Rapid Wien: 1 - 0Juventus - Fenerbahçe..: 2 - 0Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde en başarısız performansını sergilediği 2001-2002 sezonunda (F) Grubu'ndaki maçlarını 6 mağlubiyetle puansız tamamlayarak grubu son sırada bitirdi.Sarı-lacivertlileri, (F) Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:Fenerbahçe - Barcelona.: 0 - 3Fenerbahçe - O. Lyon...: 0 - 1Leverkusen - Fenerbahçe: 2 - 1O. Lyon - Fenerbahçe...: 3 - 1Fenerbahçe - Leverkusen: 1 - 2Barcelona - Fenerbahçe.: 1 - 0Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği bu sezon (D) Grubu'ndaki maçlarını 3'er galibiyet ve mağlubiyetle 9 puanla 3. sırada tamamlayarak, Avrupa kupalarında yoluna UEFA Kupası'nda devam etme hakkı kazandı.Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası'nda 3. tur mücadelesinde elendi.Fenerbahçe'nin (D) Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:Fenerbahçe - S. Prag......: 1 - 0M. United - Fenerbahçe....: 6 - 2Fenerbahçe - O. Lyon......: 1 - 3O. Lyon - Fenerbahçe......: 4 - 2S. Prag - Fenerbahçe......: 0 - 1Fenerbahçe - M. United....: 3 - 0Sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda 1. turdaki (E) Grubu'nu 1'er galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyetle 4 puanla son sırada tamamladı.Fenerbahçe'nin (E) Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:AC Milan - Fenerbahçe.....: 3 - 1Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 3 - 0Fenerbahçe - Schalke 04...: 3 - 3Schalke - Fenerbahçe......: 2 - 0Fenerbahçe - AC Milan.....: 0 - 4PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 2 - 0Fenerbahçe 2007-2008 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 1. turda yer aldığı (G) Grubu'nu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla 2. sırada tamamlayarak 2. tura yükseldi.İkinci turda İspanya'nın Sevilla takımını geçen sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükseldiği ''Devler Ligi''nde Chelsea'ye karşı elendi. Fenerbahçe, elde ettiği bu başarıyla kendi tarihinde bir ilke imza atmanın yanında, Türk futbolunda Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarındaki performansta da üste çıktı.(G) Grubu'nu 11 puanla tamamlayan Fenerbahçe, grup maçlarında en çok puanı toplayan Türk takımı olma unvanını ezeli rakibi Galatasaray'dan aldı.Fenerbahçe'nin (G) Grubu, 2. tur ve çeyrek final maçlarının sonuçları şöyle:(G) Grubu:Fenerbahçe - Inter........: 1 - 0CSKA Moskova - Fenerbahçe.: 2 - 2PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 0 - 0Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 2 - 0Inter - Fenerbahçe........: 3 - 0Fenerbahçe - CSKA Moskova.: 3 - 12. Tur:Fenerbahçe - Sevilla......: 3 - 2Sevilla - Fenerbahçe......: 3 - 2 (Penaltılarla)Çeyrek Final:Fenerbahçe - Chelsea......: 2 - 1Chelsea - Fenerbahçe......: 2 - 0(G) Grubu:Porto - Fenerbahçe........: 3 - 1Fenerbahçe - Dinamo Kiev..: 0 - 0Fenerbahçe - Arsenal......: 2 - 5