Devler İnönü'de nefes kesti!..

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Beşiktaş ile Galatasaray 3-3 berabere kaldı. 90 dakikada siyah-beyazlı takım 3 kez öne geçti ama sarı-kırmızılı ekip 3 kez de beraberliği yakalamayı başardı

İnönü Stadı'nda oynanan Süper Lig tarihinin en erken derbisinde siyah - beyazlı takımın gollerini 8. dakikada Felipe Melo (K.K.), 43 ve 51. dakikalarda Filip Holosko kaydetti.

Galatasaray'ın gollerini ise 20. dakikada Johan Elmander, 45. dakikada Umut Bulut ve 86. dakikada penaltıdan Selçuk İnan attı.

Bu beraberlik sonrasında Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 puana yükseldi.

Beşiktaş ligin 3. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'a konuk olurken sarı-kırmızılı takım TT Arena'da Bursaspor'u konuk edecek.

İşte kadrolar

BEŞİKTAŞ: Cenk Gönen, İbrahim Toraman, Hilbert, Tomas Sivok, Escude, Veli Kavlak, Fernandes, Olcay Şahan, Uğur Boral, Holosko, Mustafa Pektemek

YEDEKLER: Allan McGregor, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Akyüz, Necip Uysal, Mehmet Akgün, Hasan Türk, Batuhan Karadeniz

GALATASARAY: Muslera, Hakan Balta, Semih Kaya, Ujfalusi, Eboue, Selçuk İnan, Felipe Melo, Emre Çolak, Hamit Altıntop, Elmander, Umut Bulut

YEDEKLER: Ufuk Ceylan, Dany, Çağlar Birinci, Aydın Yılmaz, Yekta Kurtuluş, Nordin Amrabat, Burak Yılmaz

Maçtan notlar

- 90. dakika: Maç beraberlikle sona erdi.

- 86. dakika: Galatasaray, Selçuk İnan'ın penaltıdan attığı golle skoru yeniden eşitledi: 3-3 - 55. dakika: Mustafa Pektemek sakatlanınca yerini Batuhan'a bıraktı. Mustafa sedye ile kenara alındı.

- 51. dakika: Goller ikinci yarıda da devam ediyor. Holosko'dan bir gol daha. Beşiktaş 3-2 öne geçti.

- 46. dakika: Galatasaray takımı ikinci yarıya Melo-Amrabat değişikliği ile başladı.

- 45. dakika: İnönü'de goller devam ediyor. Umut Bulut, skoru 2-2 yaptı. İlk yarı sona erdi.

- 43. dakika: Beşiktaş yeniden öne geçti. Gol; Holosko: 2-1

- 20. dakika: Galatasaray, Johan Elmander'in attığı ceza sahası yayından attığı golle skoru 1-1 yaptı.

- 8. dakika: Fernandes'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Felipe Melo topu kendi kalesine gönderince Beşiktaş 1-0 öne geçti.

- 22. saniye: Galatasaraylı Umut Bulut, bir anda Cenk ile karşı karşıya kaldı. Umut, Cenk'i geçti ama topu kaleye gönderemedi.

Takım otobüsü bozuldu

Beşiktaş takımını taşıyan otobüs, İnönü Stadı'na giriş yapmadan arızalandı. Siyah beyazlı oyuncular, İnönü Stadı'nın kapalı tribün tarafında arızalanan otobüs hareket edemeyince taraftarların bulunduğu bölgeden polisin oluşturduğu güvenlik kordonu içerisinde stada giriş yaptı. Taraftarlar, bir anda karşılarında gördüğü futbolculara tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu.

Quaresma inönü'de

Kulüp Yönetimi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışında kalan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, takımının Beşiktaş ile oynadığı maçı locadan takip etti.

Kapıda kriz

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasındaki Beşiktaş ile Galatasaray maçı öncesinde sarı kırmızılı kulübün yönetim kurulu İnönü Stadı'na geldi. Başkan Ünal Aysal'ın yer almadığı sarı kırmızılı kulübün yönetim kurulunu, Beşiktaş Kulübü'nden hiçbir yöneticinin karşılamaması dikkat çekti. Geçmiş yıllarda stat giriş kapısında Beşiktaşlı yöneticiler tarafından karşılanan Galatasaray Yönetim Kurulu, bu kez Beşiktaş protokol görevlisi tarafından karşılandı.