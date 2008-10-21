Devler gollerle döndüler!.

İşte maçlarda alınan sonuçlar

E Grubu Manchester United 3-0 Celtic Villarreal 6-3 Aalborg BK F Grubu Bayern Münih 3-0 Fiorentina Steaua Bükreş 3-5 Lyon G Grubu FC Porto 0-1 Dynamo Kiev Fenerbahçe 2-5 Arsenal H Grubu Zenit 1-1 BATE Borisov Juventus 2-1 Real Madrid

Fenerbahçe'nin Arsenal'i konuk ettiği gecede toplam 8 maç vardı. Şampiyonlar Ligi heyecanı İstanbul'da olduğu gibi Manchester'da, Münih'de, Porto'da, Bükreş'te de futbolseverlerin Salı gecesini renklendirdi.'Devler Ligi' nde günün en dikkat çekici maçında Juventus, İspanyol ekibi Real Madrid'i İtalya'da 2-1 mağlup etti.Seyircisi önünde karşılaşmaya çok hızlı başlayan Juventus, 5. dakikada Del Piero'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmazken, 49. dakikada Amauri'nin topu Real Madrid ağlarına yollamasıyla ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkarttı.Bu dakikadan sonra daha fazla ileri çıkan Real Madrid, 66. dakikada Hollandalı yıldızı Rud Van Nistelrooy'un kaydettiği golle skoru 2-1'e getirerek farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve sahadan 2-1 galip ayrılan İtalyan ekibi puanını 7'ye yükselterek H Grubu'nda liderliğine oturdu.Milli Futbolcu Nihat Kahveci'nin takımı Villarreal sahasında Aalborg BK'yı 6-3'lük skorla geçereken, E Grubu'nun diğer maçında Manchester United evinde Celtic'i 3-0 yendi.F Grubu'nda Bayern Münih sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0 mağlup ederken, Lyon da Steaua Bükreş'i deplasmanda 5-3'lük sonuçla geçti.