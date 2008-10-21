T24 LogoT24 Logo
Spor

Devler gollerle döndüler!.

Şampiyonlar Ligi'de heyecan önceki akşam oynanan sekiz maçla devam etti.

21 Ekim 2008 03:00

Avrupa Şampiyonlar Ligi'de heyecan dün akşam oynanan sekiz  maçla devam etti. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı G grubunda yer alan Porto sahasında Dinamo Kiev ağırlarken, E Grubu, F Grubu ve H Grubu'nda da 3. maçlar tamamlanmış oldu.

Fenerbahçe'nin Arsenal'i konuk ettiği gecede toplam 8 maç vardı. Şampiyonlar Ligi heyecanı İstanbul'da olduğu gibi Manchester'da, Münih'de, Porto'da, Bükreş'te de futbolseverlerin Salı gecesini renklendirdi.

'Devler Ligi' nde günün en dikkat çekici maçında Juventus, İspanyol ekibi Real Madrid'i İtalya'da 2-1 mağlup etti. 



Seyircisi önünde karşılaşmaya çok hızlı başlayan Juventus, 5. dakikada Del Piero'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmazken, 49. dakikada Amauri'nin topu Real Madrid ağlarına yollamasıyla ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkarttı.

Bu dakikadan sonra daha fazla ileri çıkan Real Madrid, 66. dakikada Hollandalı yıldızı Rud Van Nistelrooy'un kaydettiği golle skoru 2-1'e getirerek farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve sahadan 2-1 galip ayrılan İtalyan ekibi puanını 7'ye yükselterek H Grubu'nda liderliğine oturdu.

Milli Futbolcu Nihat Kahveci'nin takımı Villarreal sahasında Aalborg BK'yı 6-3'lük skorla geçereken, E Grubu'nun diğer maçında Manchester United evinde Celtic'i 3-0 yendi.

F Grubu'nda Bayern Münih sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0 mağlup ederken, Lyon da Steaua Bükreş'i deplasmanda 5-3'lük sonuçla geçti.


İşte maçlarda alınan sonuçlar

E Grubu
  Manchester United 3-0 Celtic
  Villarreal 6-3 Aalborg BK
 F Grubu
Bayern Münih  3-0 Fiorentina
Steaua Bükreş 3-5 Lyon
 G Grubu
  FC Porto 0-1 Dynamo Kiev
  Fenerbahçe  2-5 Arsenal
 H Grubu
  Zenit  1-1 BATE Borisov
Juventus  2-1 Real Madrid

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24