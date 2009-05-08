Devler garanti sistem mağduru

Adil sistem

5 Takım havuzdan ne alacak?

Havuz kriteri 1.

Sivas 2. Beşiktaş 3. Trabzon 4.

G.Saray 5.

F.Bahçe Şampiyonluk payı - 4.950.000 2.950.000 8.415.000 8.415.000 Katılım payı 4.321.000 4.321.000 4.321.000 4.321.000 4.321.000 Lig Performansı 7.009.000 6.846.000 6.520.000 6.001.000 5.868.000 Derece ödülü 6.450.000 5.150.000 3.850.000 2.550.000 1.250.000 Toplam 17.780.000 21.267.000 17.641.000 21.287.000 19.854.000 Değerler son puan tablosuna göre hazırlanmıştır ve TL cinsindendir

AVRUPA KAYBI DA AĞIR

TTF tarafından bu sezon ilk kez uygulanan performansa dayak havuz sistemi özellikle çok kötü bir donem geçiren F.Bahçe ve G. Saray’a ağır bir ekonomik darbe indirdi. Sivasspor, havuzdan parsayı toplarken büyük takımların kaybı Anadolu temsilcilerine yaradı. İki takımın UEFA şanslarının olması dereyi geçtiler ama havuzda boğuldular yorumlarının yapılmasına da neden oldu...2008/09 sezonunda uygulanan ’adil sistem’ sonrasında büyük takımlar 3 kriterde zarara uğradı. Son puan durumuna göre F.Bahçe 19,8, G. Saray ve Beşiktaş 21. 2, Trabzon 17. 6 milyon Tl, alırken ’şampiyonluk payı’ olmayan lider Sivas, sezonu birinci bitirirse en, az \ 7. 7 milyon TUfck para alacak. ..Vatan gazetesinin haberine göre, geçen yıl 80 puan kazanmış gibi garanti para ödenen 3 büyükler, 23 milyon 604 bin TL kazanmıştı. Naklen yayın geliri 195 milyondan 220 milyon TL’ye çıkartılmasına rağmen 3 Büyük takını geçen sezonki gelirlerine bile ulaşamadı. Bu arada 2008’de 11. 8 milyon alan Sivas ise gelirini % 50 oranımla arttırdı.: Katılım payı, lig 5, ligi, şampiyonluk payı, lig performansı ( 15 galibiyet, 6 beraberlik ) dahil şu an alacağı para 19 milyon 854 bin TL. . Şampiyonluğu kaçırdığı için 5 bin 200, 80 puana ( 24 galibiyet * beraberlik üzerinden ) ulaşamadığı için 3 milyon 260 bin TL zararda. Yeni sistemde şampiyonlar payı yüzde 14’ten 11’e inince 2 milyon 295 bin TLlik kaybı sözkonusıı. Yani toplam zarar 10 milyon 755 bin TL. Bursaspor’a geçilirse zaran 650 bin TL daha artacak .3 kriterde zararı var. Kaçan şampiyonluk ( 3. 900. 000 ), 38 puan kaybı ( 3. 127. 000 ), şampiyonluk payı ( 2. 295. 000 ) kaybı toplamı 9 milyon 322 bin TL. Yani F. Bahçe ile G. Saray’in zararının tamamı 20 milyon 77 bin TL.1 milyon 300 bin derece ( 1.’liğe göre ), 2 milyon 228 bin performans, 1 milyon 350 bin şampiyonlar payından şimdilik zarar etti. Yani toplamda 3 milyon 582 zaran var. Ama şampiyon olursa zarar 2 milyon düşer.Geçen yıl 18 milyon 235 bin TL almıştı. Şu an geliri 17. 6 milyon TL. Yani 3 kriterde kaybı 5 milyon 632 bin TL ancak Trabzonspor zaten şampiyonluğu hesap etmiyordu.Ligi 1. bitirirse köşeyi dönecek. Şampiyonluk payı olmadığı halde geliri 20 milyon TLyi geçecekİşin daha ağır boyutu ise F. Bahçe ve G. Saray için Şampiyonlar Ligi’nin kaçması . Devler Ligi’nde sıfır çekseniz bile 5. 4 milyon Euro alıyorsunuz. Bir de 10 milyon Euro’luk Türkiye havuz payından 2 takım 5’er milyon Euro alıyor. Yani minumum 10 milyon Euro da Avrupa kaybı var. Yani FBahçe ve G. Saray, toplam 20 milyon TL havuzdan, 20 milyon Euro'da Avrupa’dan darbe yemiş olacak.