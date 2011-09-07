Devler de, Fransa'yı durduramadı: Türkiye 64 - Fransa: 68

T24 - 2011 FIBA Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden 12 Dev Adam, ikinci tur E Grubu’ndaki ilk maçında Fransa'ya 68-642lük skorla mağlup oldu.



Avrupa Şampiyonası’na çok iyi bir başlangıç yapan, Portekiz ve Büyük Britanya ile oynadığı maçları 79-56 ve 90-61’lik skorlarla kazanan millilerimiz, A Grubu’ndaki üçüncü maçında ev sahibi Litvanya’ya 75-68 mağlup olmuştu. Grubundaki dördüncü maçında Polonya’ya 84-83 yenilen millilerimiz, dün oynanan karşılaşmada Büyük Britanya’nın Polonya’yı yenmesi ile üst turu garantilemiş ve grubunda oynadığı son karşılaşmada, son Avrupa Şampiyonu İspanya’yı da 65-57’lik skorla yenerek A Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayarak üst tura çıkmıştı.



Fransa ise B Grubu’nda başladığı mücadelesini yenilgisiz olarak lider tamamlayarak üst tura çıktı. Adeta NBA yıldızlarının bir topluluğu görüntüsünde olan Fransa, şampiyonadaki ilk maçında Letonya’yı 89-78 mağlup ettikten sonra, sırasıyla İsrail’i 85-68, Almanya’yı 74-65, İtalya’yı 91-84 ve grubundaki son maçında da dün Sırbistan’ı 97-96’lık skorlarla geçmeyi başardı.





Maçtan Dakikalar



Maç Sonucu: Türkiye 64-68 Fransa



- Emir Preldzic, 5 saniyede topu oyuna sokamayınca çok kritik bir yerde top kaybı yaptık.

- Emirrrrr Preldzicccccc... 64-65

- Kerem Tunçeri dip çizgiden 3'lüğü kullandı ama girmedi, ribauntu almak isteyen iki oyuncumuz birbirine takılıp topu kaptırdı.

- Tony Parker çizgiye bastı, geriye 37 saniye kaldı, hücum sırası bizde...

- Ersan içeri yüklendi ve basketi buldu. Ersan bir de serbest atış kullanacak. 60-63. Haydi çocuklar.... 61-63

- Ender Arslan, maçın bitimine 2 dakika kala ilk sayısını attı. 56-63. Diğer oyun kurucumuz Kerem'in hala sayısı yok.

- De Colo içeri indirdi, Noah, Ersan'ın üzerinden smacı vurdu. 54-63

- Elimize sürekli bir fırsat geçiyor, Fransız takımı top kaybediyor ama biz o pozisyonu sayıya çeviremiyoruz.

- Çok iyi bir oyun ortaya koyduk ama Ersan'ın atışı hiçbir şeye değmedi.

- Hidayet Türkoğlu kendine pozisyon yarattı ve 2 sayılık basketi buldu. 46-59

- İki guardımız Kerem Tunçeri ve Ender Arslan'ın henüz sayıları yok.

- Fransa takımı basketlerine 4. çeyrekte de kaldığı yerden devam ediyor. 44-59





Üçüncü Çeyrek Sonucu: Türkiye 44-57 Fransa





- Farkı açmaya devam ediyorlar. 44-54. Maçtaki en büyük fark oldu.



- Enes Kanter, 24 saniyenin hemen sonunda basketi buldu. 44-47 Haydi çocuklar haydi...



- Oğuz Savaş pota altında topla buluştu ve sayıyı buldu. 42-47



- Enes Kanter topu çaldı, Ömer Onan tüm sahayı dolaştı ve turnikeyi bıraktı. 40-45 Cevap da hemen Parker'dan geldi. 40-47



- Tony Parker'a karşı bir çözüm üretmeliyiz, yoksa canımız çok yanacak. 35-43



- Hidayet Türkoğlu, serbest atış çizgisinden 2'de 1 attı. 35-40



- Tony Parker, kendine pozisyon yarattı ve bir basket daha buldu. 34-38



- Ersan İlyasova'nın 3 sayılık basketi farkı 2 sayıya indirdi. 32-36



- Milli Takımımız hücumda oldukça zorlanıyor.. Ömer Aşık kendisine üst üste yapılan faullerden sadece 2 sayı bulabildi: 29-35



- Karşılaşmada 3'üncü periyot başladı.. Fransa, Noah ile 2 serbest atışı da sayıya çevirdi: 27-33



İlk Yarı Sonucu: 27-31 FRANSA (İlk yarının en skorer oyuncusu 13 sayı atan Nicolas Batum oldu. 12 Dev Adam'da ise en skorer oyuncu 6 sayı atan Ömer Onan ve Ömer Aşık oldu. )



- Şu ana kadar iki oyun kurucumuz Ender ve Kerem'in 'sıfır' sayısı var. Ancak ikili fazlasıyla top kaybı yaptı.



- Bir top kaybı daha yaptık. Fransa farkı açıyor. 25-30



- Enes Kanter, pota altında çok iyi savaştı ve basket faulü kazandı. Enes'in serbest atışı başarılı değil. 25-28



- Kerem yine Emir'i çok güzel gördü. Emir de 3'lüğü gönderdi. 23-23



- Batum, çok hızlı geldi ve smacı vurdu. 20-23



- Oğuz Savaş topsuz alanda hücum faul yaptı.



- Pietrus'un basketi Fransa'yı öne geçirdi. 18-19



- İkinci çeyrekte de top kayıplarına kaldığımız yerden devam ediyorum.



- Kahudi dip çizgide çok boş kaldı ve 3'lüğü gönderdi. 18-15



- Oğuz Savaş, Kerem'in girmeyen topunda ribauntu aldı ve turnikeyi bıraktı. 18-12



- Kerem, Emir'i iyi gördü, o da basketi buldu. 17-12





İlk Çeyrek Sonucu: Türkiye 14-12 Fransa





- Milliler ilk çeyrekte 7 top kaybı dışında istediği oyunu sahaya yansıttı.



- Ömer Onan'ın girmeyen topunu Ömer Aşık tikledi. 14-11

- Ömer Aşık, güzel bir ikili oyun sonrası turnikeyi bıraktı. Cevap da hemen Parke'dan geldi. 12-9

- Tony Parker'i içeriye fazla sokmamak gerekiyor. 10-6

- Tony Parker, içeri girdi, kendine pozisyon yarattı ve sayıyı kaydetti. 10-4

- Ömer Onan şov yapıyor... Farkı açıyoruz. 10-2

- Ömerrrr Onannnnn... 7-2. Yıldız oyuncu attığı 3'lük ile Fransa'ya molayı aldırdı.

- Ömer Aşık'ın serbest atışları sonrasında skoru 4-2'ye getirdik.

- Batum, topu çaldı, hızlı bir şekilde sahayı geçti ve smacı vurdu. 2-2

- Zorlu maç, Hidayet Türkoğlu'nun basketi ile başladı. 2-0

- A Milli Takımımız maça "Ender Arslan, Ömer Onan, Hidayet Türkoğlu, Ersan İlyasova, Ömer Aşık" 5'i ile başladı.

- Hava atışı yapıldı...







