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Spor

Devler bu kez Ayhan Şahenk'te

25 Nisan 2009 18:28


Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün karşı karşıya gelecek. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak derbi maçı Ozan Çakar, Semih Vural hakem ikilisi yönetecek.

Normal sezonda rakibini iki maçta da yendiği için 1-0 önde başladığı yarı finalde ilk karşılaşmayı da Kadıköy'de 82-72'lik skorla kazanan son 3 yılın şampiyonu Fenerbahçe, toplam 3 galibiyete ulaşan takımın finale çıkacağı seride 2-0 önde bulunuyor. Fenerbahçe, bugünkü maçı da kazanırsa play-off finaline yükselecek.

FIBA Avrupa Kupası'nı müzesine götürerek büyük başarıya imza atan Galatasaray ise seyircisi önünde oynayacağı maçı kazanarak, seriyi uzatma peşinde. İki takım arasındaki play-off yarı final serisinde gerekirse üçüncü maç 27 Nisan Pazartesi Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda, dördüncü maç da 30 Nisan Perşembe günü Kadıköy Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak.

Derbi maçta, sezon başında 3 büyük kulüp arasında yapılan anlaşma uyarınca konuk Fenerbahçe'nin taraftarları salonda yer alamayacak.

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