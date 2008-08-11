Devler arenası için son bilet

Tempo24-





Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Salı ve Çarşamba günü oynanacak 3. Ön Eleme Turu ilk maçlarıyla devam edecek. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi biletini kapabilmek için rövanş maçları öncesi avantajlı bir skor yakalamak istiyorlar.



Avrupa futbolunun kulüpler bazında en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için takımlar son kozlarını oynamaya hazırlanıyorlar. Şampiyonlar Ligi öncesi son viraj olan 3. Ön Eleme Turu'nda Salı ve Çarşamba günü yapılacak ilk tur karşılaşmalarında takımlar rövanş maçları öncesi avantajlı skorlar elde etmeye çalışacaklar.



Turkcell Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için Rumen ekibi Steaua Bükreş engelini aşmaya çalışacak. Romanya futbolunun en köklü takımlarından olan Steaua Bükreş'le Galatasaray arasındaki ilk karşılaşma Çarşamba günü Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanacak.



Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayarak dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Sırbistan Şampiyonu Partizan'la karşılaşacak. Fenerbahçe rakibiyle ilk maçı Çarşamba günü deplasmanda yapacak.



3. Ön Eleme Tur karşılaşmalarının dikkat çeken önemli bir noktası ise iki eski Avrupa Şampiyonu'nun da Şampiyonlar Ligi biletini kapmak için mücadele verecek olması. 2006 yılında kupayı müzesine götüren ancak son yıllarda yaşadığı düşüşle dikkatleri üzerine çeken İspanyol ekibi FC Barcelona, Polonya Şampiyonu Wisla Krakow'la tur mücadelesi verecek. 2005 yılında kupayı kaldıran 2007 yılında ise final oynayan İngiliz ekibi Liverpool ise ilk maçında Belçika deplasmanında Standar Liege ile karşılaşacak.



Liverpool'da sakatlığı devam eden takım kaptanı Steven Gerrard ise Arjantin Milli Takımı'yla birlikte 2008 Pekin Olimpiyatları'nda mücadele eden Javier Mascherano Belçika deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacaklar.



Ön elemelerin dikkat çeken bir başka eşleşmesi ise yaptığı flaş transferlerle yeni sezon öncesi rakiplerine göz dağı veren İspanyol ekibi Atletico Madrid'le Almanların güçlü ekibi Schalke 04 olmuştu. Atletico Madrid 3. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında Almanya deplasmanında avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.



Geçtiğimiz sezon La Liga'yı 4. sırada bitiren Atletico Madrid, 12 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele veriyor. Schalke 04'te ise Manuel Neuer ve Mladen Krstajic'in sakatlıkları nedeniyle Atletico Madrid karşısında oynamayacakları bildirildi.



2006 yılında finalde Barcelona'ya kaybeden Arsenal ise, İngiltere Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Steve McClaren'in çalıştırdığı Hollanda ekibi Twente'yle tur mücadelesi verecek. Müzesinde iki Avrupa Şampiyonluğu bulunduran ve 2006 yılında yaşadığı şike ve bahis skandalları nedeniyle ikinci lige düşürülen ancak ertesi sezon birinci lige yükseldikten sonra yeniden Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazanan İtalyan ekibi Juventus ise Çarşamba günü Torino'da Slovakya temsilcisi Artemedia Bratislava'yla kozlarını paylaşacak.



Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu ilk maçlarının programı ise şöyle:



12 Ağustos Salı:

Fiorentina - Slavia Prag



13 Ağustos Çarşamba:

Anorthosis Famagusta - Olimpiyakos

Vitoria Guimaraes - FC Basel

Shakhtar Donetsk - Dinamo Zagreb

Schalke 04 - Atletico Madrid

Aalborg - FBK Kaunas

Barcelona - Wisla Krakow

Levski Sofia - BATE

Standard Liege - Liverpool

Partizan Belgrat - FENERBAHÇE

FC Twente - Arsenal

Spartak Moskova - Dinamo Kiev

Juventus - Artmedia

SK Brann - Olimpik Marsilya

GALATASARAY - Steaua Bükreş

Sparta Prag - Panathinaikos





