Devler 5'te 5 yaptı! Türkiye:69 - Sırbistan: 64

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda kayıpsız ilerliyor. Uzatmaya giden maçta Sırbistan'ı 69-64 mağlup eden 12 Dev Adam, 5'te 5 yaptı.



2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı’nın son kurbanı Sırbistan oldu. 3 maçını da kazanarak ikinci tura çıkan, İspanya’yı devirip çeyrek finali garantileyen 12 Dev Adam, Sırbistan’ı da mağlup etmeyi bildi.

Şampiyonanın şu ana kadarki en çekişmeli maçının normal süresi 64-64 tamamlanırken, uzatmada rakibine şans tanımayan milliler 69-64’lük skorla sahadan bir kez daha galip ayrıldı.,

12 Dev Adam Lodz’daki maça Kerem Tunçeri, Ömer Onan, Hidayet Türkoğlu, Ersan İlyasova ve Ömer Aşık ilk 5’iyle başladı.

İlk 2 dakikada Ömer ve Ersan’ın sayılarına Velickovic ve Perovic karşılık verdi. 5 dakika dolarken, iki takım da hücumda etkisiz kalınca tabela da 9-8’lik Türkiye üstünlüğü vardı.

Son dakikaya 4 sayı önde giren milliler, Teodosic ve Raduljica’nın basketlerine engel olamasa da Semih’in son saniye basketiyle ilk çeyreği 20-18 önde geçti.

İkinci çeyreğe hücumda organizasyon sıkıntısı çekerek başlayan milliler, ilk 3 dakikada sayı bulamayınca geriye düştü. Sinan Güler’in üçlüğü ile kendine gelen Türkiye rakibini top kayıplarına zorlamasına rağmen, hücumdaki etkisiz görüntüsünden sıyrılamadı. Yine de savunmadaki direnç ve Sinan’ın smacıyla devreye 36-33 önde girdik.

İkinci yarıya Ömer Aşık’ın bloğu ve sayısıyla başlayan millilere Sırbistan, Velickovic’in üçlüğüyle karşılık verdi.

Kerem’in etkili oyunuyla çeyreğin bitimine 3 dakika kala farkı 7 sayıya çıkaran Milli Takım, Teodosic’in son saniye üçlüğüne engel olamayınca periyot sonunda fark 3’e indi: 55-52.

Son çeyreğin başında Ersan ve Velickovic’in karşılık üçlükleri vardı. Hücumda zorlama atışlar sayı getirmeyince, 6 dakika kala fark 2’ye indi. Üst üste yapılan faullerle serbest atış çizgisine giden Sırbistan 5 dakika kala skoru eşitledi.

Son 2 dakikaya karşılıklı top kayıplarıyla girilirken, Teodosic’in 45 saniye kala üçlüğü ile Sırbistan öne geçti. Semih’in serbest atışıyla 27 saniyeye eşitlikle girilirken, 3.4 saniye kala son topu kullanan Türkiye, Kerem’in atışında sayıyı bulamayınca 64-64’lük skorla maç uzatmaya gitti.





Kerem’in atışında Hidayet’in tamamladığı top sayı olmasına karşın karşılaşmanın hakemleri sürenin dolduğu gerekçesiyle atışı geçersiz saydı.

Uzatmanın ilk sayısını Semih’in serbest atışından bulan milliler, savunmadaki mücadeleci oyunuyla rakibine 3 dakika sayı şansı tanımasa da hücumda da sayı bulamadı. Ersan’ın sayısıyla son 30 saniyeye 3 sayı önde giren milli takım, taktik faulleri Kerem’le sayıya çevirdi ve maçı 69-64 kazandı.

Bu sonuçla 5. maçından da galibiyetle ayrılan A Milli Takım, ikinci tur F Grubu'nu ilk 2 sırada bitirmeyi de garantiledi.

Sırbistan karşısında 22 sayı-11 ribaundla Ersan İlyasova maçın yıldızı olurken, rakip takımda ise Milos Teodosic 16 sayı-8 asist-6 ribaundla oynadı.

12 Dev Adam, 16 Eylül Çarşamba günü Slovenya ile grup liderliği maçına çıkacak.