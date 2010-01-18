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Dünya

Devler 100 milyar dolar ödeyecek

Dünyanın en büyük dört bankası çalışanlarına yaklaşık 62 milyar sterlin (101 milyar dolar) ödemeye hazırlanıyor.

18 Ocak 2010 02:00

T24- Dünyanın en büyük dört bankası çalışanlarına yaklaşık 62 milyar sterlin (101 milyar dolar) ödemeye hazırlanıyor.

Bu rakam, bu hafta 2009 yılı dördüncü çeyrek sonuçlarını açıklayacak olan Citigroup, Bank of America Merrill Lynch  ve Goldman Sachs ile Morgan Stanley'nin dağıtması beklenen ücret ve primler miktarını yansıtıyor.

ABD Başkanı Barack Obama'nın bankalara getireceğini açıkladığı kriz vergisinin hemen ardından ortaya çıkan bu yüksek ücretler gözleri bu bankalara çevirdi.

Bankaları içerisinde sadece Goldman Sachs’ın 32 bin çalışanının her birine yaklaşık 626 bin dolar ödemesi bekleniyor. Bu ödemenin içerisinde maaşlar, sosyal yardımlar ve ikramiyeler bulunuyor. 2007 yılında banka her bir çalışanına 661 bin dolar ödemede bulunmuştu.

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