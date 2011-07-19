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Dünya

DEVİR TÖRENİNE SALDIRIYI TALİBAN ÜSTLENDİ KABİL (A.A)

19 Temmuz 2011 18:40

-DEVİR TÖRENİNE SALDIRIYI TALİBAN ÜSTLENDİ KABİL (A.A) - 19.07.2011 - Afganistan'ın doğusundaki Mehtarlam'da güvenliğin devri törenine düzenlenen roket saldırısını Taliban üstlendi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Bu sabah Mehtarlam'daki devir törenine roket saldırısı düzenledik" dedi. Sözcü, saldırının töreni kesintiye uğrattığını öne sürdü. Törenin yapıldığı yerdeki AFP foto muhabiri, Mehterlam'da güvenliğin sorumluluğunun NATO güçlerinden Afgan güçlerine devir sürecinin başlaması dolayısıyla düzenlenen törene katılan NATO veya Afgan güçlerinden hiçbir yetkilinin yaralanmadığını ve törenin sonuna kadar devam ettiğini belirtti.

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