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Devir teslim töreninde şaşırtan sözler: Kaderde hayvanlarla uğraşmak da varmış...

Faruk Çelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevini Eşref Fakıbaba'ya devretti

20 Temmuz 2017 18:49

Faruk Çelik, bugün (20 Temmuz 2017) düzenlenen devir - teslim töreniyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevini, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'ya devretti. Çelik'in tören sırasında kullandığı "Hep insanlarla uğraştık kaderde hayvanlarla uğraşmak da varmış" ifadesi, dinleyicileri 'şaşırttı.'

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"ni getiren anayasa değişikliği teklifinin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiğinin açıklanması sonrası yapılmasına kesin gözüyle bakılan kabine değişikliği bugün (19 Temmuz 2017) Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklandı. İki saat süren Erdoğan- Yıldırım görüşmesi sonucu yapılan değişiklik kapsamında 15 bakan yerini korudu, 6 yeni isim kabineye girerken, 5 bakan yer değiştirdi. 

Yapılan revizyon sonucu kabine dışı kalan AKP Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik ise, görevini bugün yine kendisi gibi Şanlıurfa vekili olan Ahmet Eşref Fakıbaba'ya devretti. Devir teslim töreninde konuşan Fakıbaba, herkese teşekkür ederek, "Niyet iyi olduğu takdirde ulaşmak istediğimiz amaca gideceğimize canı gönülden inanan bir kardeşinizim. Tek başına kimsenin bu gücün altından kalkması mümkün değil. Ne kadar önemli bir görev olduğunun farkındayım. Çok çalışacağız. Üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz" dedi. 

Görevi devreden Faruk Çelik ise, "Bakanımızla ortak yönümüz çıktı. Uzun yıllar birlikte insanlarla uğraştık kaderde hayvanlarla uğraşmak da var" ifadesini kullandı. Bakanın bu sözleri, törende gülüşmelere neden olurken Fakıbaba bu açıklamaya, "Ama neticede yine insan için uğraşacağız" karşılığını verdi. 

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