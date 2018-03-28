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Devesini beslediği ahırda intihar etti

Burhan CEYHAN/KOÇARLI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, devecilik yapan Mustafa Güvenç (54) henüz bilinmeyen bir nedenle kendini asarak yaşamına son verdi

28 Mart 2018 02:51

Burhan CEYHAN/KOÇARLI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Koçarlı ilçesinde, devecilik yapan Mustafa Güvenç (54) henüz bilinmeyen bir nedenle kendini asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 17.30 sıralarında Bıyıklı Mahallesi\'nde meydana geldi. Uzun yıllardan beri deve besleyen ve deve güreşlerine katılan Mustafa Güvenç, henüz bilinmeyen bir nedenle deve beslediği ahırda kendisini iple astı. Güvenç\'in ipte asılı bedenini gören yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Güvenç\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenç\'in cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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