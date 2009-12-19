Develer seyyar klinik oldu

Doğu Afrika ülkesi Kenya’daki develer son zamanlarda çok ilginç bir aksesuar taşımaya başladı. Sırtlarına yerleştirilen güneş panelli buzdolapları içinde medikal malzeme taşıyan develer, dünyanın ilk çevre dostu seyyar klinikleri haline dönüştüler.Fikrin sahibi yetkililer, medikal hizmetin çok yetersiz olduğu Kenya ve Etiyopya’da insanların ihtiyacı olduğu ilaçları ucuz, çevre dostu ve güvenilir bir yoldan sağlamak adına bu projeyi üretti.Son 10 senedir göçebe toplumlar en ıssız ve ulaşımın zor olduğu bölgelere ihtiyaçları olan ilaçları deve sırtında taşıyorlardı. Zor arazilerde ulaşım kolaylığı ve tasarruf sağlayan özellikleriyle dikkat çeken develer, yetkililerin aklına gelen parlak fikir ile seyyar klinik hizmeti görmeye başladılar.