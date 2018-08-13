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"Deve sidiği şifadır" diyen ilahiyatçıdan yeni öneri: Dövizi TL'ye çevirmek farzdır

"Yaşadığımız bir istiklal savaşıdır"

13 Ağustos 2018 14:49

"Deve sidiği şifadır" sözleriyle gündeme gelen ilahiyatçı Ebubekir Sifil'den tarihi değer kaybeden TL için öneri geldi. Sifil, "Elinde dövizi, altını olanların bozdurup TL’ye çevirmesi farz-ı aynıdır" dedi.

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sifil, sosyal medya hesabından yükselen dolarla ilgili açıklama yaptı.

Sifil şunları kaydetti:

“Yaşadığımız, adı konulmuş bir istiklal savaşıdır. Bu savaşta tarafsız kalmak, sessiz kalmak düşmanla işbirliğidir. Elinde dövizi, altını olanların bozdurup ₺’ye çevirmesi farz-ı ayndır.”

Sifil daha önce "Deve sidiği şifadır" şeklinde açıklama yapmış, kamuoyu tarafından bu konu tartışılmıştı. 

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