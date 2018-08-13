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"Deve sidiği şifadır" diyen ilahiyatçıdan yeni öneri: Dövizi TL'ye çevirmek farzdır
"Yaşadığımız bir istiklal savaşıdır"
"Deve sidiği şifadır" sözleriyle gündeme gelen ilahiyatçı Ebubekir Sifil'den tarihi değer kaybeden TL için öneri geldi. Sifil, "Elinde dövizi, altını olanların bozdurup TL’ye çevirmesi farz-ı aynıdır" dedi.
Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sifil, sosyal medya hesabından yükselen dolarla ilgili açıklama yaptı.
Sifil şunları kaydetti:
“Yaşadığımız, adı konulmuş bir istiklal savaşıdır. Bu savaşta tarafsız kalmak, sessiz kalmak düşmanla işbirliğidir. Elinde dövizi, altını olanların bozdurup ₺’ye çevirmesi farz-ı ayndır.”
Sifil daha önce "Deve sidiği şifadır" şeklinde açıklama yapmış, kamuoyu tarafından bu konu tartışılmıştı.
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