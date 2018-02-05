Deve güreşinde sahte rakıya 2 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Söke ilçesindeki Beyaz Altın Deve Güreşi Festivali\'nde, sahte rakı sattığı anlaşılan 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün Yenidoğan Mahallesi\'nde Söke Belediyesi\'nin organize ettiği Beyaz Altın Deve Güreşi Festivali\'nde meydana geldi. Güreş sırasında, alanda içki satışı yapan E.K. ve E.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Satılan rakı şişelerinin üzerindeki barkodların da sonradan yapıştırıldığı anlaşıldı. 18\'i 70 cl, 13\'ü 50 cl, 7\'si 100 cl\'lik olmak üzere toplam 38 şişe rakı ile 95 kutu biraya el konuldu. E.A. ve E.K.\'ye, toplam 21 bin 30 TL\'lik idari para cezası kesildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



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